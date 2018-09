Estas son las claves para encontrar el amor en un avión

'Love is in the air' (el amor está en el aire), que decía la canción, va a resultar que es literal. ¿Existe alguna posibilidad de encontrar el amor en un avión?

Depende de lo que utilices este transporte, pero también de la actitud que adoptes durante el viaje.

El banco británico HSBC se ha preguntado si durante un viaje en avión -no importa que el trayecto sea largo o corto, que te desplaces por vacaciones o por negocios- puedes encontrar a quien será tu pareja ideal.

Han entrevistado a 2.150 personas de 141 países diferentes y un dato es claro: no importa si te desplazas en avión continuamente o lo haces solo una vez al año, el caso es que tu comportamiento es crucial.

1. El 65% de los encuestados se sienten incómodos cuando algún pasajero es antipático con el personal aéreo

2. Al 48% no le gusta que el pasajero que tiene al lado se quite los zapatos

3. El 46% se queja si quien tiene al lado bebe demasiado

4. El 37% de las personas odian que ocupen su espacio para maletas

5. Al 32% no les hace gracia que usen su reposabrazos

6. El 30% no soporta que alguien se quede dormido cerca de su hombro

Y teniendo en cuenta estos resultados, el informe concluye

1. Más de la mitad de los pasajeros han entablado una conversación con un extraño en un avión

2. Uno de cada siete pasajeros hace un amigo

3. El 16% amplia su red de negocios

Resumiendo: si eres respetuoso, te muestras agradable, no invades el espacio de la persona que tienes al lado y (sobre todo) no te dedicas a trabajar durante el trayecto...puede que encuentres a tu alma gemela sentada a tu lado.