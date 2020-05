El estallido de Bertín Osborne contra la prensa del corazón: "Son un basurero"

Bertín Osborne no suele publicar mensajes en las redes sociales o al menos no de un tono polémico. Es por eso que su último vídeo, compartido en Instagram, ha causado un revuelo enorme. El popular presentador de televisión ha querido salir al paso de un artículo escrito contra su persona y en el que se le pretendía involucrar en una polémica que no existía: "Quiero mandar unas palabras a una persona que se llama Jordi Barroso", apuntaba el presentador.

Sobre el firmante del artículo que se puede leer en el siguiente enlace, Bertín ha asegurado que "escribe en uno de esos miles que hay de webs, o de lo que se llamen, eso del corazón". Tras esto, Osborne se justificaba de la siguiente manera: "Yo nunca leo estas web que son normalmente un basurero, aunque esta me la han mandado".

¿Qué dice el artículo que ha enfurecido a Bertín Osborne?

Bertín, en un ejercicio de hacer entender a sus seguidores lo ocurrido, ha procedido a resumir lo que se ha escrito sobre su persona: "Dices que me acaban de dar dos palos más después de perder mi programa de televisión. Voy a explicarlo de forma sencillita, para que hasta tú lo puedas entender", arremetía Bertín.

"Mi programa de televisión es de prime time, de las 22:00 a las 23:00, cuando la televisión es más cara, cuando los programas son más caros, cuando los anuncios son más caros", contabilizaba Osborne. "No existe ningún programa de prime time que dure el año entero", ha asegurado el presentador y buen conocedor del negocio tras los tubos catódicos. Tras esto, Bertín ponía un par de ejemplos:

Chicho Ibáñez Serrador y el 123 de Televisión española

"El 123, programa emblemático español se hacía a temporaditas. La temporada terminaba se iban y volvían a los dos meses o al año siguiente", sintetizaba. "Supervivientes, que anda por ahí, ahora cuando vuelvan, y si no se ahoga ninguno, terminará también y no es que le quiten el programa a Jorge Javier. Volverán el año que viene otra vez. Los programas del prime time en la televisión de nuestro país paran y terminan, eso es lo que ha pasado con el mio", aseguraba un visiblemente enfadado Bertín Osborne.

¿Cuando vuelve Mi Casa es la Tuya?

Además de las críticas al hombre que escribió el artículo, Bertín ha revelado la fecha de la vuelta de su programa (al menos de vuelta a las grabaciones): "Para tu tranquilidad, te diré que ahora, el día 15 de junio empezamos a grabar otra vez. Telecinco nos ha pedido programas para otoño.

Bertín Osborne en una imagen promocional de su programa

Osborne ha seguido analizando lo escrito por Barroso y ha pasado a otro elemento del artículo en el que se habla de la situación de dos casas que supuestamente tendría Bertín Osborne: "Das noticias como que esto es un horror, que es una situación catastrófica la mía porque tengo dos casas que quiero vender y no vendo desde hace tiempo".

Las casas que nos son de Bartín Osborne

Bertín, asegura sobre este punto que le "parece fantástico porque las describes [las dos casas] con todo lujo de detalles.Parece que trabajas en una inmobiliaria, chaval", admite con cierta ironía. "Yo creo que el tema este del corazón no se te da bien. La pobre gente que te pague los artículos se lo pensarán: de tres noticias, ninguna es verdad", resume Osborne.

El presentador de Telecinco no se ha quedado ahí y le ha hecho la siguiente sugerencia: "Ponte en contacto conmigo porque te puedo recomendar una agencia inmobiliaria para que te contraten. Eres una joya tú, describiendo las casas", aseguraba. "Voy a recomendarte para cuando te echen de donde estas trabajando", profetizaba un cada vez más enfadado Bartín Osborne.

Aun así, poco a poco recuperaba el tono irónico y procedía a explicar qué ocurre con la propiedad de las casas que se le estaba achacando a su persona: "Esas dos casas que dices no son mías, yo las he alquilado", explicaba. "La mía es esta desde donde mando estas palabras. Esta es mi única casa, bastante mejor que esas otras dos que tú dices y es donde vivo y donde vive mi familia. Las otras son alquiladas y llevan tiempo intentando venderlas". "Son amigos",explica, "pero no es mi problema, porque no son mías".

La recomendación de Bertín al escritor del artículo

Finalmente Bertín Osborne le lanzaba una última recomendación a quien había escrito tales cosas contra su persona: "Te deberías fijar en compañeros de esa profesión, que seguro que no eres periodista, como Beatriz Cortázar, Mariñas o gente con muchos años en la profesión", apuntaba. "Fíjate en cómo dan ellos las noticias, siempre se enteran bien. Si tienes algún problema cuando te vayan a despedir del sitio donde trabajas, porque pagarte por artículos donde todo es mentira debe ser duro para los que te pagan, me ofrezco, sinceramente, para conseguirte trabajo en una agencia inmobiliaria", remataba un Bertín Osborne molesto con lo que de él se ha escrito.

