La opinión de Herrera sobre el caso De los Cobos y Marlaska, entre lo más leído de este martes

Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por no facilitar al Ministerio información de las diligencias que se están practicando por la manifestación del 8My que de momento ya han costado la imputación del delegado del Gobierno de Madrid, son dos informes técnicos, de Sanidad, del 3 y el 6 de marzo, que ya advertían contra las concentraciones, que a pesar de todo se realizaron. Y el golpe de ayer, el cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes, un escarmiento público ante el aluvión de responsabilidades que han comenzado a exigirse por la gestión de la pandemia y también es la prueba de que Sánchez no va a tener escrúpulo alguno para defenderse, hará a todo lo que pueda y todo lo que le permite la Justicia y la oposición para intentar protegerse él y sus ministros sin miramientos, con talante autoritario como el que mostró el cese de ayer.

Guerra, en una entrevista, fue, como siempre, claro y directo. No puso ni paños calientes ni utilizó el capote, asegurando que en nuestro país “hay una izquierda boba, hay una izquierda de salón, una izquierda impostora, que incluso tiene miedo a usar la palabra ‘España’. Hay que ser muy tonto”, aseguró el ex vicepresidente de los socialistas.

“Yo comprendo que hay una generación, a la que yo pertenezco, que tuviéramos alguna resistencia ¿por qué? Porque cuando yo tenía cinco años al entrar en el colegio nos ponían en fila y nos hacía gritar “Franco, Franco” y “Arriba España” cada día al entrar y al salir, y en las fiestas el ‘Cara al sol’”, asegura el socialista.

Por ello, “es razonable”, según Alfonso Guerra “que estemos en contra de la patrimonialización que hizo de España lo vencedores de la guerra”, eso sí dejó muy claro que le parece una cosa muy “absurda" que los más jóvenes que ni siquiera han vivido la dictadura estén “denostando a su país, no queriendo hablar de España”.

De hecho, Guerra acusa a esta izquierda de que “se creen que tienen el fanal, el tesoro de la sabiduría. No saben nada. Son unos paletos”.

La Guardia Civil ha elaborado un detallado informe de más de 80 páginas en el que además de hacer un repaso cronológico de lo ocurrido, recoge pruebas varias como declaraciones, mensajes en Twitter o incluso noticias publicadas en los medios. Una de estas noticias con las que el informe apoya su investigación sobre lo que ocurrió el 8-M fue publicada en COPE.es: "El vídeo del 8-M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: “No se besa".

La noticia se recoge de la siguiente manera: "El 1 de abril de 2020, se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es titulada "El vídeo del 8-M, con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: No se besa" en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada el Madrid el día 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celaá y a la ex ministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir "No se besa, no se besa" a las personas que encabezan la manifestación. Se adjunta DVD, contenido grabación vídeo manifestación en ANEXO XV".

Vicente Vallés, periodista de Antena 3, ha analizado la actualidad política, sanitaria y social de nuestro país. En este sentido, las últimas jornadas están siendo marcadas por los continuos cambios de rumbo que están adoptando las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Destacando, sobre todo, los relacionados con el Turismo y también con el número de fallecidos, cifra que descendió el pasado lunes en cerca de 20.000 personas.

Las identificaciones en las viviendas vienen derivadas del estado de alarma en el que estamos inmersos y de las posibles denuncias de los vecinos porque oyen ruidos excesivos o constatan visitas no permitidas en las fases más bajas de desescalada.

La respuesta es sí. Así nos lo han confirmado fuentes cercanas a COPE.