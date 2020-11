La estafa con tus monedas de la que advierte la Guardia Civil: "Son marroquíes"

Las falsificaciones e imitaciones nunca dejan de estar en la orden del día. Son muchos los que han caído en esta trampa, pero lo cierto es que no todos saben que no siempre es necesaria una imitación para confundir un elemento auténtico de uno falso. Eso es lo que ocurre, en muchos casos, con el dinero.

Las falsificacionesson cada vez más perfectas y en muchos casos no nos damos cuenta de cuándo tenemos en nuestro poder un billete que puede ser falso. Sin embargo, es importante recordar que esto no suele puede ocurrir con el papel, sino también con las monedas. En este caso, las monedas de dos euros son con diferencia las más afectadas por esta actividad delictiva.

En este caso, no estamos hablando solo de una falsificación ni de una imitación. Podría decirse que no se trata de ninguna de las dos, sino más bien de una curiosa y perfecta similitud que podría llevar al error y a la confusión. Por ello, la Guardia Civil se ha visto en la necesidad de advertir de esta coincidencia para que no caigamos en la trampa.

Y es que realmente no se trata de una moneda de dos euros. Es más, de hecho ni tan siquiera se trata de una moneda europea, sino más bien de una moneda africana. Más concretamente de una moneda marroquí.

La advertencia de la Guardia Civil

Ante la posible confusión a la que puede llevar la auténtica similitud entre ambas monedas, la Guardia Civil ha compartido un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que comienza diciendo: "¿Una moneda muy vieja"?

En esa misma línea, y a continuación, explica: "No, solo se parece, son 5 dírham marroquíes. ¡Cuidado! Es fácil confundirla con una de 2€ y realmente vale 0,46€".

"No piques. ¡Échale un ojo!", concluye el mensaje. En la imagen adjunta se puede apreciar una moneda con una apariencia bastante similar a una moneda de dos euros, tanto en sus colores como en su tamaño. En este caso, el centro dorado del dírham marroquí está elaborado por oro nórdico y su borde plateado de cuproníquel, una aleación del cobre y el níquel empleado para elaborar estas monedas.

¿Una moneda muy vieja?



¡NO!... solo se parece, son 5 Dirham marroquíes.

¡Cuidado! es fácil confundirla con una de 2 € euros y realmente vale 0,46 €.#NoPiques. ¡Échale un ojo! �� pic.twitter.com/frqojZA5fE — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) November 13, 2020

Dos monedas, los cinco dírham marroquíes y la moneda de dos euros europea, que guardan mucha similitud y que muchas personas podrían confundir. Por ello, la Guardia Civil nos recuerda que observemos con atención nuestras monedas para no caer en la trampa.