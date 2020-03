Diez gestos peligrosos que pueden provocar que contraigas el coronavirus

Primer día laboral tras que el Gobierno decretase el estado de alarma en el que nos encontramos en casa la mayoría, intentando llevar de la mejor forma posible esta cuarentena. Sin embargo, hay determinados gestos (aparentemente inofensivos) que pueden provocar que te contagies. Recordamos que una de las características de este virus, del COVID-19, es su facilidad de transmisión, sobre todo al tocar determinadas superficies. Por eso es responsabilidad de todos el quedarnos en casa.

Para contener el #COVID19 es necesaria la colaboración de todos y todas



Sigue estas recomendaciones para evitar que se propague ⬇️ pic.twitter.com/cCeZsSBwxc — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 13, 2020

Por este motivo, vamos a proporcionarte una serie de gestos “peligrosos” que hacemos de manera inconsciente y que podrían determinar el contagio. Este virus se propaga a través de las pequeñas gotas que pueden salir al toser o al estornudar y puede quedarse en la ropa al igual que permanece en otras superficies.

Gestos que podrían contagiarte

Si abres la tapa del cubo de la basura y una persona ha tosido previamente cerca... corres el riesgo de contagiarte. Así que te recomendamos que, salvo que no tengas más remedio, abras el cubo con los pies y desde la distancia más lejana que puedas. Toda precaución que realices será determinante. Asimismo te recomendamos que empujes la puerta de casa de espaldas para abrirla sin tocar demasiado la superficie y que extiendas este consejo a todas aquellas “puertas” que tengas que abrir. Evita tocarlas directamente con tus manos. De todas formas...si tuvieses que hacerlo, te aconsejamos que lo hagas con guantes siempre desechables para evitar el contacto. Esta es la premisa fundamental.

Hay otro gesto que hacemos mucho sin darnos cuenta. Te hablo de abrir una bolsa de plástico mojándote el dedo previamente con los labios. Este ademán es un grave error pues conlleva tocarnos la boca y nuestra propia saliva.... lo que provoca que la dejemos aunque sea en una dosis leve impregnada en esa bolsa. Si estás contagiado y asintomático, puedes provocar que otro miembro de la familia o persona que se encuentra en tu hogar toque ese elemento y entre en contacto con tu saliva lo que podría elevar los contagios en casa y es un error.

Acudir al supermercado para abastecernos de comida es una de las medidas aprobadas por el Ejecutivo que podemos llevar a cabo dentro del Estado de Alarma en el que nos encontramos. No obstante, se recomienda que acudamos a los centros de distribución de alimentos sólo un miembro por familia. Cuando acabamos nuestra compra y acudimos a caja hay algo que debemos hacer: pagar. Por ello, te recomendamos que le des el dinero al cajero correspondiente con toda la precaución posible. Con guantes desechables es una magnífica idea y siempre respetando la distancia de seguridad recomendada por el Gobierno.

Otro aspecto fundamental. Si tienes que sacar a tu mascota de casa o debes acudir a un domicilio para atender a una persona discapacitada, te aconsejamos que evites coger el ascensor. Si lo haces, debes suponer que estás accediendo a un lugar pequeño y que si una persona contagiada ha entrado en este habitáculo corres un riesgo absolutamente innecesario. Por ello, la alternativa ideal es que utilices las escaleras. Así harás ejercicio también de manera inconsciente.

Aunque desde el Gobierno nos han recomendado permanecer en casa y trabajar desde nuestro hogar... hay en determinadas situaciones laborales que esta opción no es viable. Si tienes que coger sí o sí el transporte público para acudir a tu puesto de trabajo, es muy importante que toques lo justo y necesario las barandillas y todos los elementos que componen un autobús o un metro como medida de precaución. Esto podría ser determinante.

Ten siempre presente que es imprescindible que te laves habitualmente las manos. Además, si sales de casa por necesidad debes lavar la ropa que “ha entrado en contacto” con la calle. Si has rozado sin darte cuenta cualquier elemento del exterior que está infectado podrías trasladarlo en tu hogar y esto sería un completo error garrafal.

No abraces, no beses... mantén siempre la distancia estipulada por las autoridades. Es comprensible que te resulte difícil, nuestra cultura es muy dada a mostrar cariño hacia las personas que queremos, pero este virus es muy contagioso. Un roce innecesario o una cercanía inconsciente pueden ser la diferencia entre el contagio y el no contagio. No lo olvides.

Limpia habitualmente tu teléfono móvil. Este aspecto es muy relevante ya que ahora nos encontramos todos recurriendo de forma más habitual a las nuevas tecnologías para distraernos. Así que, te recomendamos que lo limpies con una solución alcohólica de manera recurrente para eliminar cualquier bacteria y/o posibilidad de infección.

Al igual que te citábamos que evitases el contacto de aquellas superficies pertenecientes al transporte público, esta medida es extensible al coche. Debes ser más meticuloso en este aspecto y limpiarlo más asiduamente si tienes que utilizarlo estos días de cuarentena con frecuencia.