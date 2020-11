El enfado de Risto Mejide con el Gobierno en ‘Todo es Mentira’ por intentar salvar "a toda costa" la Navidad

Risto Mejide, presentador de 'Todo es Mentira' se ha mostrado este lunes de mal humor después de haber escuchado a más de un destacado político, entre los que miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, explicar que se deben hacer todos los esfuerzos ahora para intentar "salvar la Navidad".

Pedro Sánchez ha desvelado poco sobre cuál va a ser el plan a nivel nacional para estas fechas, que en España se celebran con especial insistencia, ya que esta es una competencia a nivel autonómico, aunque es el Gobierno quien normalmente suele coordinarlo a nivel nacional, al igual que lo está haciendo en las últimas jornadas con el Plan de Vacunación que se va a presentar este martes tras el Consejo de Ministros.

La vacuna, una estrategia nacional

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado uno de los puntos que se dará a conocer junto al plan del próximo martes, y es que las vacunas serán administradas en los centros de salud: "Tenemos un sistema sanitario muy capilar, con 13.000 centros de salud, prácticamente en todos los municipios".

El titular de Sanidad se ha mostrado positivo de cara a que estos centros puedan realizar el proceso de vacunación con total normalidad, a pesar de que en los últimos días se ha debatido mucho sobre las condiciones de temperatura con las que se deben mantener las dosis, por ejemplo la de Pfizer debe mantenerse a -80º bajo cero.

El enfado de Risto con los políticos

Hasta entonces, ha advertido el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que debemos extremar los cuidados porque los datos, aunque son mejores que jornadas anteriores, siguen siendo malos. Muchos políticos han pedido a sus ciudadanos hacer un esfuerzo ahora para intentar llegar mejor a Navidad, una cuestión que ha criticado y mucho Mejide.

“A ver si se nos mete en la cabeza que por mucha Navidad que haya todos los datos y todos los científicos nos indican que tenemos que estar quietos. No se trata de abrazarse o no abrazarse como dijo Sánchez, sino de no comparecer, de no estar juntos en las pequeñas, medianas o grandes reuniones”, ha explicado, donde incluso ha llegado a dar un golpe en la mesa.

Risto Mejide @ristomejide , contundente contra el mensaje de los políticos para ‘salvar la Navidad’: “Lo que hay que salvar son las vidas” pic.twitter.com/8GRZLyrLRo — MASPITV (@TVMASPI) November 23, 2020

“No acabamos de entender esta defensa encarnizada de la Navidad como si fuese algo a salvar o proteger, cuando lo que tenemos que salvar y proteger son las vidas y luego todo lo demás“, ha denunciado ante los espectadores este lunes, a quienes ha pedido cautela de cara a las próximas fechas.

