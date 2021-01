El enfado de Cayetano Rivera tras visitar a su hermano Kiko: “¿Creéis que es normal?”

El buen rollo navideño le ha durado a Cayetano Rivera lo que los españoles tardamos en comernos las uvas, un suspiro. El diestro ha comenzado 2021 con un enfado monumental, y de dimensiones épicas.

Os ponemos en situación. Era una mañana en la que frío arreciaba la capital hispalense. El diestro y marido de Eva Gonzálezse dirigió a casa de su hermano Kiko Rivera y lo hacía acompañado de su hijo, Cayetano.

¿Creéis que es normal?

Tras pasar un rato distendido en compañía de Kiko, su cuñada, Irene Rosales, y sus sobrinas, Ana y Carlota, en el que primaron las risas y las confidencias, Cayetano salió del domicilio cargado de 'malas pulgas' ante la presencia de la prensa que le esperaba en la puerta. "Oye por favor, hombre por favor. Oye por favor, no estáis respetando la intimidad de mi hijo". A lo que añadió "¿Vosotros creéis q esto es normal? ¿Tenéis hijos? ¿Os gustaría que sufriesen este acoso? Pensadlo un poquito", espetó con cierto hastío y mucha molestia.

El motivo de este enfado no es otro que a Cayetano no le gustó nada que a su hijo lo grabasen las cámaras y, en un afán por preservar la intimidad del pequeño, no dudó en expresar verbalmente su malestar por la situación que estaba viviendo, dejando patente el mal humor con el que ha puesto el pie en los inicios de 2021.

Ese mismo día, Cayetano publicaba en Instagra una foto junto a su hermano Kiko en la terraza de la casa de éste con el texto "Adiós al 2020! Blues Brothers". Una publicación que recibió numerosos comentarios por parte de sus seguidores.

Esa misma imagen la comprartía su hermano Kiko, también en Instagram, con el texto: "Despedimos el año agustito @cayetanorivera pero nos falta el predicador @f.r.paquirri #kikorivera #cayetanorivera #findeaño". En esta ocasión, Kiko echaba en falta a su otro hermano Francisco Rivera que no pudo estar junto a ellos antes de despedir el 2020.

EL DESEO DE KIKO RIVERA PARA EL 2021

Año nuevo, vida nueva reza el popular dicho y, aunque Kiko Rivera no pueda hacer un 'plan renove' integral, en la medida de lo posible se ha puesto manos a la obra. Dispuesto a mejorar aquellos aspectos de su vida con los que no se sentía del todo conforme nos confiesa su único deseo para 2021.

Cerrado 2020, el hijo deIsabel Pantoja arranca este año con la herencia de su padre aun candente. Su madre no ha movido ficha para propiciar un acercamiento, por lo que el Dj estaría considerando aun si llevar a cabo las medidas judiciales que anunció que tomaría en el especial 'Cantora, la herencia envenenada'. Lejos de perturbarle la toma de esta decisión, parece que Kiko se encuentra feliz y satisfecho, y de ahí que haya adoptado una sonrisa permanente y una carga de grandes dosis de sentido del humor cada vez que entra y sale de su casa.

Salud mucha salud para todos

Fue precisamente en la puerta de su casa donde materializó con palabras su deseo para este 2021: "Salud, mucha salud para todos". Parece que Kiko Rivera ha recuperado la simpatía y el desparpajo con el que se ganó el corazón del público cuando era un adolescente que se debatía entre ser futbolista, torero o empresario. Tanto es así, que se atreve hasta bromear con su peculiar atuendo, el cual no deja indiferente a nadie. Sus pantalones estampados con 'smiley' , con los que también hemos a Daniella, la hija de Paula Echevarría, fueron alabados por la prensa, un elogio ante el que Kiko tuvo esta ocurrente salida: "Alguien estará viendo a un pintas", y a la que añadió una recomendación "Abrigarse que hace mucho frío".

Kiko Rivera recibe la visita de su hermano Cayetano y su hijio (Agencias)

