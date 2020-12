El engaño de 'Espejo Público' con la entrevista de Fran a Cayetano Rivera y la reacción de los colaboradores

Desde que estalló el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el caso Cantora ha vuelto a acaparar todos los medios de comunicación. A raíz de la polémica llamada de la tonadillera para interrumpir la entrevista de su hijo en 'Sábado Deluxe', todo han sido reproches y secretos desvelados, dado que, por fin, se destapó que la cantante había mentido a los herederos de su marido y les había ocultado gran parte de su herencia.

Es por esto por lo que Kiko ha cortado la relación con su madre y ha fortalecido la de sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera, quienes le han presentado a toda su familia paterna, lo que la Pantoja siempre le negó. El revuelo ha sido tan grande que incluso Cayetano, hermano que siempre ha intentado alejarse de las polémicas y la televisión, aceptó asistir a un plató para hablar de los sucedido.

Por este motivo, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez concedió una entrevista a 'Espejo Público', para la sección de su hermano, Fran Rivera. Tal y como se vio en el adelanto lanzado por la propia cadena, la entrevista prometía, dado que abordarían todos sus asuntos familiares y el presentador la anunció como "la entrevista más deseada". En el mismo vídeo promocional, se ve como Fran le dice a su hermano que le va a hacer "la pregunta que todo el mundo está loco por que te haga, de la herencia de Papá".

Sin embargo, este lunes, tras ver la entrevista, los colaboradores del espacio se han quedado atónitos ante la jugarreta de Fran. "Se estarán preguntando en casa ¿Y la pregunta más esperada por le herencia de Paquirri? ¿Hubo respuesta?", cuestionó la presentadora antes de dar paso al vídeo en el que Cayetano respondería a "la pregunta que todo el mundo está loco por que le haga" sobre "la herencia de Papá", tal y como mostró el adelanto emitido por el espacio de Antena 3.

"Y ahora te voy a hacer la pregunta que todo el mundo está loco por que te haga, de la herencia de Papá, que no te voy a preguntar ¿Qué te parece?", ha comenzado diciendo Fran a su hermano. "Pues me parece muy bien porque tampoco te iba a decir nada", le contestaba Cayetano.

"Además de que no hay nada de ese tema que tu no sepas, yo es que, ya sabes, que tampoco voy a entrar", ha añadido el entrevistado.

"No quiero que me cuentes nada. Es que tampoco te he preguntado", ha insistido Fran, interrumpiendo las justificaciones de su hermano y dejando claro que no quería abordar el tema.

La reacción de los colaboradores

Las quejas han llegado cuando el programa ha retomado la conexión en directo con el plató. "¡Pero bueno! ¡Fran!", han exclamado los colaboradores, quienes se mostraban muy expectantes ante la respuesta de Cayetano. "Nada que no sepamos los dos", se ha defendido el conductor de la entrevista. También se han pronunciado los espectadores al respecto, quienes esperaban que hablaran del tema: "Que delito, el vuestro por mentir", decían algunos usuarios de Twitter.

"Le tengo que preguntar cosas que yo a lo mejor no sé, las que sé, pues no se las voy a preguntar ¿no?", ha repetido Fran entre risas. "Hombre, tu conoces anécdotas que te ha contado", le ha reprochado la presentadora. "Que va, la mayoría han sido algunas que no sabía", se ha defendido el torero.

"Ahora hablando enserio, el tema de la herencia para nosotros es muy delicado. Yo entiendo que se habla mucho, hay muchas opiniones, ha habido muchas investigaciones... Pero para nosotros es un tema muy doloroso. Cayetano y yo siempre hemos tenido un discurso y como dice mi abogado: 'Los delitos pueden prescribir, pero la maldad no'", ha comenzado explicando Fran, mientras aprovechaba para lanzar una pulla a Isabel Pantoja.

"Hay un hecho irrefutable, que las cosas están en un sitio y que no las tiene quien las tiene que tener", ha concluido el entrevistador. "Curiosa manera de hacer una pregunta y después retirarla, la que le haces a tu hermano, pero bueno, yo no voy a entrar en eso..", le ha comenzado diciendo un colaborador, mostrando su indignación por haberle hecho la pregunta y después decirle que no respondiese. "¿Crees que llegará el momento en el que lo que os corresponde os llegue?", le ha preguntado, corriendo un tupido velo.

"Yo no soy abogado... Pero, a través de la bondad, estamos en Navidad. Vamos a ver. A través de mi hermano estoy seguro de que sí, pero, ahora mismo, las cosas están como están", ha respondido, refiriéndose a Kiko Rivera, tras reconocer que la herencia tiene un "valor sentimental", dado que le privó de torear por primera vez con algo de su padre, "torero y que murió por un toro".