Athenea del Castillo apaga las alarmas de una posible lesión: "El tobillo está bien... un poco de hielo, un vendaje y a entrenar"

Athenea del Castillo ha sido una de las grandes protagonistas de la victoria de España en cuartos de final de la Eurocopa Femenina ante Suiza. La madridista ha anotado el primer gol del encuentro tras un maravilloso taconazo de Aitana Bonmatí y también ha dado el susto tras una entrada de una rival que la ha dejado con el tobillo dolorido. La gallega ha atendido al micrófono COPE de Andrea Peláez y ha explicado cómo está y a quién prefiere para las semifinales.

COPE. Athenea del Castillo atiende a los medios de comunicación en zona mixta.

"Celebro, vivo el momento, pero luego se me olvida. Tengo un montón de gente que me dice haz esto, haz esto y siempre digo que si, pero luego no hago nada", ha bromeado con nuestra compañera después de que se le olvidara hacer la 'C' de su apellido cuando ha anotado su gol.

Además, ha restado importancia al golpe recibido en el tobillo: "Está todo bien. Mañana estaré entrenando en la ciudad deportiva. Es un simple golpe, se me ha torcido un poco pero nada, un poquito de hielo, vendaje y a entrenar", ha afirmado antes de analizar el partido: "El equipo ha estado bien en la primera parte, hemos creado muchas ocasiones, pero no las hemos podido materializar y los goles iban a llegar. Hemos tenido buenas sensaciones ante un rival muy complicado porque el campo estaba lleno a su favor. Estamos muy contentas del ambientazo que ha habido y esto nos gusta vivir a todos".

EFE La madridista celebra el primer gol del partido ante Suiza.

Por último se ha mojado sobre el posible rival de semifinales que saldrá del encuentro que este sábado disputarán Alemania y Francia: "Todos me hacéis esta pregunta. Ambas selecciones son de grandísimo nivel y de un potencial increíble. Si hay que elegir lo siento mucho por Lakrar y por Toletti, pero un poco igual a Alemania por lo que pasó en los Juegos. Veremos el partido y le deseó lo mejor a ambos equipos porque también tengo compañeras alemanas", ha finalizado.