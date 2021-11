No duermo bien, ¿por qué puede ser?

El sueño es una de las cosas más importantes para nuestra salud. Uno de los factores cruciales y a los que tenemos que darle la atención necesaria, no es solamente dormir y descansar, es hacerlo bien. El tiempo que se duerme y la calidad del sueño es lo que va a decidir si descansamos correctamente o no.

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos ha publicado recientemente uno de sus estudios en el cual nos especifica cuántas horas debemos dormir en función de nuestra edad. Los problemas a los que nos podemos enfrentar si no descansamos y dormimos como debemos, son más graves de lo que pensamos, y hoy los vamos a descubrir y analizar. El tiempo de sueño que cada uno debe intentar cumplir, dividido por edades es el siguiente:

Recién nacidos (0-3 meses): tendrá que ser entre 14 y 17 horas al día, y también puede ser entre 11 y 13 horas, pero que en ningún momento supere las 18 horas diarias. Bebés (4-11 meses): el timepo de sueño en esta edad debe ser entre 12 y 15 horas. De nuevo, intentaremos que no sea superior a 18 horas y tampoco que sea inferior a 11. Niños pequeños (1-2 años): las horas correctas estarían entre las 9 horas y no más de 15 o 16. Los niños que estén en edad preescolar y escolar, desde los 4 años hasta los 13, deberá ser de unas 10 horas para el descanso correcto, no superaremos las 12 o, al menos, lo intentaremos y tampoco que sea inferior a 7. En los adolescentes, hasta los 17 años, el tiempo adecuado de sueño saludable está entre las 8 y las 10 horas, y ya en los adultos, lo recomendable está entre las 7 y las 9 horas de sueño. Por otro lado, para las personas mayores de 65 años, un tiempo correcto de descanso y de sueño sería de unas 7 y 8 horas, pero es frecuente que esta calidad del sueño y horas se vea reducida.





Muchas veces nos hemos despertado antes de tiempo, no hemos podido dormir por la noche, nos hemos desvelado y ya no hemos "pegado ojo". A veces podemos pensar que no pasa nada, estaré más cansado, recuperaré las horas de sueño cuando pueda y listo. Pero la realidad es bien distinta, ya que hay varias consecuencias a las que debemos estar muy atentos/as para evitarlas casi en su totalidad y aprovechar al máximo esas horas que tenemos que dormir.

Consecuencias de dormir y descansar poco

La falta de sueño está relacionada con padecer varios tipos de cáncer , como el de colon y los de pecho, intenta organizarte mejor, ir a la cama antes para poder descansar más y despertarte con energía al día siguiente. Puede provocar, además, un envejecimiento prematuro de la piel. La piel sufre daños al no dormir, y al final terminaremos mostrando síntomas de envejecimiento de la piel si no descansamos lo que debemos. También nos afecta a nuestra memoria a corto plazo: varios estudios e investigaciones demuestran que retrasar el comienzo de las clases, por ejemplo, una hora, provoca mejores resultados en los exámenes. Puede estar relacionado con el alzheimer: varias investigaciones aseguran que dormir limpia el cerebro de la proteína beta amiloide, producida mientras estamos despiertos, y varios estudios demuestran que la gente con falta de sueño, tiende a producir una mayor cantidad de beta amiloide, así hay que prestar mucha atención y cuidarse lo máximo posible. Visión túnel: la visión túnel, pérdida de calidad visual, visión doble, o la falta de reflejos pueden afectarnos cada vez más a medida que no descansamos, imagínate a la hora de conducir. Las personas que descansan poco o tienen falta de sueño son más propensas a los resfriados. Si estás resfriado muy a menudo y no encuentras razón alguna, seguramente sea por falta de descanso. Además, elimina el deseo sexual y lo hace más difícil. La testosterona es importante en este aspecto, por lo que un mal descanso o sueño están asociados a una reducción a los niveles de la líbido y con la disfunción sexual. Puede hacer que tengas dificultades al hablar y también que te distraigas con mucha más facilidad.









¿Cómo puedo dormir mejor?

Ahora que ya sabes cuáles son las consecuencias de la falta de sueño y descanso, vamos a describirte qué soluciones poner a este problema y así, ir minimizándolos lo máximo posible.

Primero tenga en cuenta el tiempo que tienes para dormir, organízate todo lo que puedas para que dormir suficiente esté siempre en tu día a día. Puedes empezar una rutina, levántate y acuéstate siempre a la misma hora, empezar una rutina con los mismos horarios la mayoría de los días, hará que no tengas problema en acostarte y te levantarás habiendo descansado y con energía. Evita la cafeína sobre todo por la tarde y noche : nos ocurre muchísimas veces, y es que tomar un café a las 6 o 7 de la tarde, puede hacer que no nos durmamos antes, retrasar el sueño y condicionar todos nuestros horarios. Hacer ejercicio con regularidad: otro de los aspectos importantes es el ejercicio. Realizarlo por la tarde, por ejemplo, servirá para estar más cansados, irnos antes a dormir y así levantarnos al día siguiente sin ningún tipo de problemas. Otros de los consejos que pueden servirte para que puedas dormir y descansar mejor pueden ser: relajarse antes de ir a la cama; evitar comidas y bebidas pesadas por la noche ; evitar el móvil, luces o cualquier tipo de distracción a la hora de dormir, etc.

Así que ya sabes. Presta mucha atención a la calidad de tu sueño, cambia esos hábitos que no te dejan ser tú y dejarás de estar cansado/a durante todo el día. Dormir está bien, pero hacerlo correctamente está mejor.