El dueño de un bar de Madrid no se corta al responder a una mala reseña y al contar la verdad: "Denunciados"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. A pesar de ello, parece que estas reseñas tienen otros motivos ocultos que no conocíamos hasta ahora. Ha sido una camarero quien ha compartido con la cuenta de Twitter @SoyCamarero, quien se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión a raíz de las experiencias de otros compañeros, la verdadera función de estas opiniones.









"Muy mal trato a mi grupo de amigos"



Esta vez, la mencionada cuenta de Twitter ha publicado una reseña de un cliente a un establecimiento de Mejorada del Campo (Madrid), llamado Amazona Hookah. Para limpiar su imagen ante la crítica, el propietario del bar no dudó en responde y aclarar lo que realmente había sucedido.

"Muy mal trato a mi grupo de amigos, ya que estábamos refugiados en el porche de la parte trasera por la lluvia y el jefe o trabajador de allí salió malhumorado y con no muy buena cara a echarnos de las zonas comunes, gritando y echándonos del lugar sin motivo, ya que nadie estaba molestando y era un día lluvioso", se quejaba el cliente, haciendo referencia a que solo se estaban escondiendo de la lluvia para no mojarse.

"Ya van dos veces. A la tercera no pongo una reseña. Somos menores y quería agredirles físicamente", agrega, acusando a los trabajadores de haber sido agresivos con ellos y apuntando que a la próxima tomarán otras medidas. No obstante, el propietario del local tenía una clara respuesta: "Antes de hablar, pásate por la guardia civil que tenéis una denuncia puesta por maltratar las zonas comunes y quemar carteles, de nada. Aquí no agredimos físicamente a nadie. Un beso cariño, y a fumar porros, en casa que estáis más refugiados".