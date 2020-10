El doctor Cavadas se atreve a poner fecha al final de la pandemia y a la recuperación económica de España

Pedro Cavadas se ha convertido en uno de los médicos de referencia para conocer los últimos avances relacionados con la pandemia de la covid-19. El doctor Cavadas fue uno de los primeros expertos que alertaron del peligro que traía esta pandemia para todo el mundo, incluso le acusaron de alarmista, pero con el tiempo se ha convertido en una de las principales voces autorizadas para saber más sobre la covid-19.

Cavadas no ha dejado de adelantar diferentes escenarios que después se han traducido a la realidad. También se ha mostrado crítico con ciertas decisiones políticas y aspectos relacionados con el confinamiento, gestión sanitaria y el uso de mascarillas.

Los mismos que llamaron alarmista al doctor Pedro Cavadas por advertirnos del peligro del coronavirus en enero, ahora lo desacreditan por pedir una

auditoría independiente sobre la gestión del pandemia.

Los palmeros del "Gobierno de la Transparencia".pic.twitter.com/MI6RKIZgLO — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 31, 2020

En la actualidad es uno de los cirujanos más importantes del mundo, reconocido por hacer operaciones en países en vías de desarrollo y de forma totalmente altruista. Ahora, el doctor Cavadas se ha atrevido a vaticinar la fecha en la que la pandemia estará superada totalmente y será cuándo podamos recuperar nuestra vida como era antes.

Cavadas apunta la fecha en la que se superará la pandemia

En una entrevista concedida a HuffPost, Cavadas señala que la vida no volverá al ritmo anterior a la pandemia hasta dentro de dos o tres años. También, fuera de la perspectiva sanitaria, Cavadas se ha atrevido a dar el plazo sobre cuándo se recuperará la economía. En esta dirección, el cirujano ha señalado que esta recuperación no culminará hasta dentro de una década. Incluso el doctor se atrevía a hacer una estimación para el futuro próximo del país en la lucha contra el virus y augura que “no va a acabar bien”. “Es que no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil”.

La opinión de Cavadas sobre el Gobierno de Sánchez y Fernando Simón

En las líneas recogidas por el HuffPost, Cavadas también se ha mostrado muy crítico con la gestión de Pedro Sánchez, señalando que no piensa que la vacuna vaya a llegar pronto a España y subraya que los anuncios relacionados con una cercana vacuna se producen porque "hablar es gratis". Por último, Cavadas ha reiterado que la precaria situación económica de España es el resultado de la mala respuesta que el Gobierno ha dado a la pandemia desde el primer momento.

Al ser preguntado directamente por su valoración de “la labor de Fernando Simón”, el doctor Cavadas responde alto y claro: “¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello”. El cirujano valenciano iba más allá y explica el motivo por el que firmó una petición para realizar una auditoría en España sobre la gestión de la pandemia. Sobre este tema, Cavadas es igual de rotundo: “No ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún”.

