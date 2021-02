La diputada del PP, Ana Vázquez, le recuerda a Echenique en qué es "el único diputado"

Los responsables del hospital Isabel Zendal y la Comunidad de Madrid están elaborando una denuncia por los objetos y material sanitario desaparecidos en las últimas semanas. Esta demanda irá acompañada de un informe detallado en el que se especifica la cantidad exacta de objetos sustraidos. Fernando Prados, coordinador del hospital, califica los hechos como "extraordinarios y con el fin de general daño".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha pronunciado en su cuenta oficial de Twitter sobre esta noticia: "Los 'sabotajes' en el Hospital Isabel Zendal que publica hoy El Mundo tiene más o menos la misma credibilidad que cuando publicaban que la autoría de los atentados de Atocha era de ETA porque habían encontrado una cinta de la Orquesta Mondragón en una furgoneta".

Habló de credibilidad, el único diputado condenado por falsedad!�� pic.twitter.com/BfvZzwq9Cs — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 2, 2021

La diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, no ha dudado en recriminarle este mensaje, también en esta red social: "Habló de credibilidad, el único diputado condenado por falsedad". Una réplica que alcanza ya los 150 retweets y 513 'likes'. No obstante, esta no es la única situación crítica en la que se ha visto envuelto Echenique y a la que ha hecho referencia Vázquez, pues acumula unas cuantas polémicas ante la opinión pública.

Echenique fue condenado por llamar "violador" a un joven asesinado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Leganés dictó sentencia condenatoria contra el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique y el secretario de comunicación, Juan Manuel del Olmo, por la cual tendrán que indemnizar con 80.000 euros al hermano de Manuel López Rodríguez, joven asesinado en esta ciudad del sur de Madrid en 1990 en un crimen por el que fue condenada como cómplice la que fuera candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza.

Ambos dirigentes fueron denunciados después de mostrar su apoyo a esta candidata argumentando que fue violada por la víctima, extremo ahora considerado por la justicia como una intromisión ilegítima en el honor del asesinado.

En la denuncia, la familia reclamaba a la formación y al entonces secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, una indemnización de 300.000 euros por intromisión al honor.