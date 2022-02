La dieta que ha seguido Tamara Gorro para perder más de cinco kilos: lo cuenta ella misma

Tamara Gorro es una influencer que, con frecuencia, muestra su vida a través de redes sociales. Le gusta mucho mantener una vida sana y cuidarse. Acude mucho al gimnasio y hace partícipes a sus seguidores de los cambios que experimenta en su cuerpo por el ejercicio. El pasado verano, cogió 6 kilos de más, y quiso desvelar a sus seguidores el método que utilizó para bajar de peso en escasos días. El secreto es sencillo: llevar una vida saludable en la que la alimentación y el ejercicio físico tengan un papel protagonista.

"Buenos días cositas, el otro día cuando llegue de vacaciones os hice partícipes de que había subido seis kilos, ya lo descubristeis cuando reventé el mono y el pantalón, eso sí, estaba monísima. ¿Qué pasa? que al llevar un estilo de vida como el que llevo yo, saludable, hacer deporte y comer bien, pues lógicamente bajas de peso. Yo no me he pesado hasta el momento, ahora voy a ir al vestuario y me voy a pesar, a ver si he bajado o he subido de masa muscular y he cogido peso", aseguraba a su 'familia virtual'.





Además, añadía que en una semana llegó a perder dos kilos en una semana. "Ahora habrá muchas personas que digan 'jope, yo no pierdo peso en un mes y tú dos kilos en una semana. El metabolismo de cada persona es un mundo, por eso hay que visitar especialistas que te digan de qué manera podemos adelgazar. Yo tengo muchos problemas hormonales y por ejemplo cuando tengo la regla puedo subir hasta tres kilos solamente de líquidos".

La influencer, por tanto, pide a sus seguidores que no se dejen engañar ante dietas milagro. "Lo que sí es cierto es que tener una vida saludable siempre ayuda, pero no os dejéis engañar por la ropa cuando veáis unos cuerpos perfectos".





Actualmente, Gorro está pasando un momento difícil por el anuncio que realizó a comienzos de año. Después de doce años de relación y dos hijos en común, anunció su superación. La presentadora publicó un vídeo en Instagram en el que daba las gracias a su expareja los años que han vivido juntos y para explicar por qué habían tomando esta decisión. Sin embargo, aseguró que no se iban a divorciar de momento porque tienen la esperanza de que podrán encauzar su relación y terminar su vida juntos como siempre han querido.

Tamara Gorro, fan incondicional de Carlos Herrera y... su último proyecto vital

Hace justo un año, desvelaba en sus redes sociales que siente 'amor' por el gran comunicador de la radio española: Carlos Herrera. En estos términos se refería a él: "Volviendo del cole... no me puede gustar más Carlos Herrera como periodista, por no hablar de su voz, otra categoría".





En esa época, también compartía su nuevo proyecto. "¡La Gorro va a estudiar!", confesando que "es algo que tenía pendiente que siempre me había apasionado, y es estudiar arte dramático". Como no puede matricularse en la universidad porque "mis pasos depende de los de mi marido, voy a hacer un seminario de arte dramático".