El decálogo de recomendaciones para protegerse de la covid al volver a casa por Navidad

“Prudencia y sentido común". Son las palabras en las que más insisten desde el Ministerio de Sanidad de cara a la celebración de las próximas Navidades. Este miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, donde el Ministerio dirigido por Salvador Illa y las comunidades autónomas abordarán las líneas generales que deberán presidir estas fiestas, como cenas y comidas de no más de 10 personas o el límite a la movilidad en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30 horas. Y es que, en caso de relajación, los expertos ya advierten de que se abrirán las puertas en enero a la temida tercera ola de la covid.

Para saber cómo gestionar las reuniones familiares, que son uno de los principales focos de contagio cuando se realizan sin respetar las medidas de seguridad, segúnlaSociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), COPE.es ha abordado una serie de pautas de la mano de Oriol Fuertes, asesor gubernamental en materia de salud y CEO de Qida, la startup líder en atención domiciliaria, centradas, sobre todo, en la seguridad y salud de las personas mayores y dependientes.

1. Limitar los encuentros sociales entre personas no convivientes . Con la llegada de estas fechas, las reuniones entre amigos o compañeros de trabajo suelen ser un hecho frecuente. No obstante, este año es importante ser consciente que es mucho más fácil correr el riesgo de contagiarse en estos actos sociales. Por ello, los días previos a las celebraciones navideñas es recomendable restringir el número de reuniones e intentar, en la medida de lo posible, que se produzcan solo con las personas convivientes o con aquellas personas que se ven con asiduidad.

2.- Realizarse una prueba de detección de la covid 72 horas antes. Ya sea una PCR o un test de antígenos, por precaución, es conveniente realizarlo antes de visitar a la familia. Esta medida toma especial relevancia en los pacientes asintomáticos pues, en el caso de no realizarse la prueba, seguramente no sepan que son portadores del virus y puedan contagiar al resto de familiares. De igual manera, antes de la visita, es importante mirar si uno tiene fiebre y, en el caso de tener indicios, no realizar la visita.

3.- Lavarse repetidamente las manos. Una vez comience la reunión familiar, lo más importante es lavarse las manos al llegar al menos durante 20 segundos o hacer uso del gel hidroalcohólico, desinfectándolas continuamente.

4.- Respetar el distanciamiento social en la medida de lo posible. Se recomienda seguir saludando a la gente con el ya conocido “choque de codos” en lugar de un abrazo o sacudida de manos. Asimismo, es importante seguir respetando la medida de distanciamiento social, a ser posible de 1,5 metros, pues garantiza que se pueda preservar tanto la salud de uno mismo como la de los demás.

5.- Ventilar los espacios cerrados. Si bien es cierto que siempre es mejor reunirse en espacios abiertos en los que se garantice una mayor circulación del aire, debido a estas fechas, es esencial que se ventile el lugar en el que se produzca la reunión con la familia, favoreciendo la circulación del aire.

6.- Hacer uso de la mascarilla. Aunque son días de especial celebración en los que se suele hablar alto, gritar o cantar, no hay que perder de vista que estos comportamientos favorecen que se propague el virus en espacios cerrados. Por ello, es recomendable hacer uso de las mascarillas durante la celebración, especialmente si hay cerca personas en avanzada edad o consideradas colectivo de riesgo.

7.- Desinfectar los objetos de fuera del domicilio. Con la evolución del covid-19 se ha comprobado como el virus también puede depositarse en ciertos objetos, donde puede sobrevivir durante un tiempo. Por ello, previo a la reunión familiar, es aconsejable desinfectar todos los objetos que puedan venir del exterior para minimizar el riesgo de contagio.

8.- Evitar zonas con humo de tabaco o estufas de ambiente. Aunque las reuniones se mantengan al aire libre, las zonas en las que predomine el humo de tabaco o las estufas de ambiente deben evitarse.

9.- Evitar estornudar o toser sin taparse la boca o nariz . Con el fin de evitar que al estornudar las gotitas respiratorias se adhieran a las manos, se recomienda utilizar un pañuelo desechable o utilizar el codo.