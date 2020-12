El examen de España frente a la pandemia: descenso en contagios y en porcentaje de positividad

Este miércoles el Gobierno y las CCAA vuelven a reunirse en el Consejo Interterritorial de Salud con el objetivo de consensuar las medidas, restricciones o limitaciones de cara a las próximas Navidades y a las reuniones familiares que se avecinan. A día de hoy tanto la Incidencia Acumulada a 14 días como la tasa de positividad de las PCR y de los antígenos siguen cayendo en nuestro país.

Hace tiempo que nos alejamos del fantasma de los 600. Es decir, los 600 contagios por cada cien mil habitantes en las dos últimas semanas. Fue prácticamente al 'pico' al que llegamos pero hoy aunque no podemos presumir lo cierto es que estamos en 265 según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Si los números no se dan la vuelta es posible que lleguemos a terminar la semana por debajo de la 'cifra mágica' de los 200, el número que la Organización Mundial de la Salud considera como el ideal a no superar nunca y con el que se puede decir que una pandemia como ésta está controlada.

Ya solo tres regiones tienen una Incidencia Acumulada superior a 400. Son La Rioja con 408, Castilla y León con 403, y Melilla con 401. Las caídas más llamativas están Aragón, Extremadura, La Rioja y Castilla y León (han reducido sus contagios a la mitad en dos semanas), Castilla – La Mancha (lo ha logrado en tres semanas), Cataluña, Melilla y Ceuta (hace tres semanas tenían el triple de contagios que ahora) o Navarra (hace cuatro los contagios eran de casi cuatro veces más).

Además, la positividad de las PCR y de los antígenos, las pruebas más fiables para la detección del COVID, está por debajo del 10%. En el 8,92% concretamente. La tasa más alta la tiene hoy la Comunidad Valenciana donde el 14,76% de los test de diagnóstico que se hacen dan positivo.

Desde la primera semana de septiembre no había caído tanto. Entonces la media nacional fue del 11,6%. Antes Sanidad no ofrecía datos sobre esto. Y después siempre ha sido más elevada. La media nacional llegó a estar en el 13,8% en la última semana de octubre. En el caso de Ceuta al máximo se llegó entonces. A mediados de octubre 38 pruebas de cada cien que se hacían daban positivo en COVID.