Miguel Bosé ataca a Pedro Sánchez tras su 'último pacto' con Bill Gates: "Seremos borregos a su merced"

Miguel Bosé, el artista español afincado en México, ha sido uno de esos miles de familiares que no se han podido despedir de un ser querido fallecidopor culpa del COVID-19. En el caso de Bosé, su madre Lucía fallecía el pasado 23 de marzo a causa de complicaciones por el virus. Esto ha supuesto un palo para el artista que nn los últimos meses ha estado volcado en homenajear a su madre a través de diversas acciones mediante las redes sociales.

También ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a contrarrestar los estragos de la COVID-19 y auxiliar a personas que lo están sufriendo de cerca. Sin embargo, en las últimas semanas se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha empezado a apoyar a través de sus redes las teorías que apuntan a que el coronavirus ha sido creado por quienes tienen el poder para junto a la conexión 5G poder hacerse con un control absoluto.

De esta manera, hace unos días sorprendía en sus redes sociales escribiendo que el coronavirus, que ha costado la vida de más de 27.000 personas en España, era "la gran mentira de los gobiernos". Ahora, solo unos días después ha atacado a Pedro Sánchez tras adherirse a una asociación que busca la vacuna del COVID-19.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Los ataques de Miguel Bosé a Bill Gates y Pedro Sánchez

Bosé utilizaba un vídeo en el que aparecía Pedro Sánchez resaltando la importancia de encontrar una vacuna contra el coronavirus y donde aseguraba que España apoyará el trabajo de la Alianza para la Vacunación (Gavi) con 50 millones de euros para inmunizar a 300 millones de niños.

Esto ha escandalizado al cantante que ha llegado a asegurar en su Twitter que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.

Además, Bosé señala que Gates, al que llama "el eugenésico", habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial "con el fin solo de controlarla".

sólo fin de controlarla. A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

"Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades", afirma el cantante español, que también se refiere al presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez 'El Salvador'", que "acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista".

"Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES", terminaba después de un hilo en Twitter que daría para un episodio de 'Cuarto Milenio'.

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Bill Gates se ha convertido en la diana de muchas de las teorías anti-vacunas, algo que el propio creador de Microsoft no sabía como justificar: "Nunca he tenido nada que ver con un microchip. Es difícil desmentir esto porque es tan estúpido y extraño... Repetirlo tantas veces casi parece que le otorga credibilidad. Lo que hace nuestra fundación es invertir dinero para comprar vacunas", zanajaba incrédulo el filántropo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Miguel Bosé asegura que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos"

'Plandemic' el polémico vídeo que YouTube no quiere que veas

Juan Solo: “Miguel Bosé cree que el coronavirus es un invento de los gobierno