En cuestión de meses y con solo una llamada: qué son los "trabajadores boomerang" y cómo cambian el mercado

¿Te ha pasado alguna vez que has pensado en cambiarte de trabajo a pesar de tener algo estable? Pues no eres el único en España que practica esta migración con la excusa de encontrar condiciones mejores, mayor salario, y un estilo de vida laboral que le permita conciliarlo con la personal. Fíjate si no eres el único, que España está, de hecho, en el top 5 de los países de la Unión Europea que destaca en cuanto a movilidad laboral, superada solo por Alemania, Inglaterra y Francia.

Por concretar un poco más los datos, si nos fijamos en el año 2020, casi el 30% de los trabajadores españoles cambiaron de empleo en solo seis meses. Más inclinados a este tipo de cambios son los jóvenes, concretamente, los menores de 25 años, ya que los que sobrepasan los 45, tienden a ser más conservadores y ser más fieles a la empresa en la que trabajan.

"Es un tema generacional, cultural. La lealtad, ese lazo que nos une con las empresas, se valoraba más hace cuarenta o veinte años que ahora. Ahora valoramos otros condicionantes como la calidad de vida" explica en COPE Jesús Vega, experto en Recursos Humanos que ha trabajado en las empresas más importantes de nuestro país desempeñando tal función.

Estos son, sin embargo, los que han efectuado el cambio, pero hay quienes están planteándose un cambio, estimándose las estadísticas entre el 15% y el 17% de los trabajadores. Se cambian, mejoran sus condiciones, y poco a poco van ascendiendo en su carrera cumpliendo objetivos.

Sin embargo, hay un nuevo perfil de estos trabajadores que está cambiando la forma de relacionarse con la empresa y que podrían ser muy útiles el día de mañana: los trabajadores "boomerang". Es decir, aquellos empleados que dejan su empresa para buscar mejores condiciones en otras, pero que, a los pocos meses, vuelven a la primera.

"Dejan una empresa y vuelven a los pocos meses o pocos años. Cuando se van, creen que es la mejor opción y lo mismo cuando vuelven. A veces suele ser verdad, porque estamos convencidos de que la suma de los factores por los que decidimos irnos compensa" explica el experto en Recursos Humanos, Jesús Vega.

¿Por qué deciden volver a su primera empresa?

Esos trabajadores se dan cuenta de que la empresa a la que se han cambiado no cumple con sus expectativas. Eso propicia que a los meses vuelva a la empresa a la que había abandonado, pero, ¿este regreso no supone un perjuicio a dicha empresa? Pues la respuesta es que no, tal y como nos explicaba Jesús Vega. "Si la empresa decide aceptar a ese empleado, está segura de que es la mejor opción y que en el mercado no vamos a encontrar opciones mejores. Este empleado lo conocemos y puede merecer la pena" explicaba.

Eso sí, nos contaba que quién más pierde, sin duda, es la empresa que se deja después de haberse incorporado hace unos meses. "Los primeros meses de estadía suelen ser los menos productivos, quien más pierde esa empresa" explicaba.

Lo cierto es que hay varias razones por las que el trabajador se vuelve, de pronto, un empleado boomerang. Y suele ser, precisamente, porque "vemos que nuestra proyección de carrera no es necesariamente mejor que en otra empresa, o a veces porque nos llama la empresa anterior y nos hace recordar lo bien que estábamos en ella" como explica Jesús Vega. Sea como sea, son muchos los que deciden volver y sí, también cuenta en el currículum como un cambio de trabajo.

¿Es bueno cambiarnos de trabajo?

Aunque estos trabajadores boomerang todavía presentan un porcentaje muy pequeño de los empleados que deciden cambiarse, son muchos los españoles que apuestan por un cambio de empresa, sobre todo, como explicábamos, los más jóvenes. Pero, ¿por qué tendemos a cambiarnos de trabajo si estamos bien en una empresa?

"Un factor fundamental son los salarios bajos, los profesionales con salarios bajos están condicionados a cambiarse de trabajo por un poco más de dinero que le ofrezcan. Si las necesidades están cubiertas, un aumento de sueldo no suele ser suficiente para cambiarse" explicaba Jesús Vega.

Si nos tientan con otra empresa y se mejoran un poco, aunque sea, las condiciones, ¿es bueno cambiarnos? Pues para este experto, no siempre es recomendable. "Diría que si estamos bien en una empresa y razonablemente bien pagados conforme a ese mercado, no soy partidario de abrir otras ventanas. Corremos el riesgo de que nos venga una oferta y eso nos haga tomar una decisión de irnos de una empresa en la que estamos bien o estar intranquilos pensando que tiene que venir alguien a ofrecernos algo mejor. Eso nos aleja de la felicidad" sentenciaba.

Sea como sea, siempre que nos ofrezcan una oferta de trabajo, es bueno valorarla para ver si compensa el cambio o no.