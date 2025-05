Eder Sarabia ataca a LaLiga: No hay horarios para la decisiva jornada en Segunda de dentro de 7 días

La 41ª jornada en Segunda aún no tiene horario.

Publicado el 18 may 2025, 13:37

Eder Sarabia está que trina. El técnico del Elche acabó el partido ante el Huesca muy enfadado con la actuación arbitral después de que su equipo acabara siendo remontado tras la expulsión de Germán Valera en el minuto 58.

"No es amarilla ninguna de las dos faltas. La primera le agarran del hombro, le tiran al suelo y en esa caída puede rebañar un poco y la segunda pues bueno...pero es que al final vamos a eso y al final los que no queremos que se exagere y que se esto, somos los tontos, y Javi Hernández llevaba todo el partido exagerando, engañando, parece que los árbitros no conocen a los jugadores. Hace como que le ha matado y le saca la segunda amarilla. Nos estamos jugando la vida, pues si esas dos jugadas son para expulsión, pues nada, yo en la charla que nos dieron el primer estado para una expulsión había que hacer muchísimo más", se mostró indignado Sarabia.

Su equipo se ha complicado un ascenso directo que tenía en la mano después de dos derrotas seguidas y este lunes puede perder la segunda posición si el Mirandés gana en Córdoba. Se lo jugará todo en las dos últimas jornadas, que deberían ser en horario unificado en todos aquellos partidos con algo en juego, pero que aún no se sabe cuándo se disputarán. Algo que ha criticado y mucho Eder Sarabia en sus redes sociales.

“Estamos en una de las semanas más determinantes de la temporada. El Levante lleva dos días desde su último partido… Nosotros hemos empezado a entrenar hoy sin saber cuándo se va a jugar… Hay que planificar, preparar viajes… Solo pedimos un poco de sensatez y de lógica”, criticó el técnico vasco, muy enfadado porque aún no se sepa cuándo se jugarán los choques de la próxima semana.