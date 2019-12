Un cliente critica a un camarero por llevar la bandera de España y recibe esta contundente respuesta

La crítica negativa de un cliente del restaurante La Nozaleda, en la localidad asturiana de Bueño, ha acabado volviéndose en su contra. A pesar de que no tuvo queja alguna con respecto a la comida, sí encontró otra pega: que uno de los camareros del establecimiento luciese la bandera de España.

“He comido menú de semana (18) euros que se justifican sobradamente. Dos primeros y dos segundos a cuál más rico en cantidades correctas y muy amablemente servidos. Dos peros que no le quitan el excelente. Uno: que hay cosas que las sirven en pizarra en lugar de plato y otra la bandera de España de un camarero. No es que sea pecado, pero queramos o no, hoy por hoy, esta bandera se asocia a una determinada ideología política, no me parece necesario que se muestre, yo lo veo así”, fue el comentario de la discordia.

Unas palabras que el usuario en cuestión, llamado konforkos, no tardó en borrar de TripAdvisor, donde las publicó, por la avalancha de respuestas contrarias a su mensaje que recibió. “En cuanto al cateto que critica al camarero, decirte que eres un ignorante y meterte ese comentario donde te quepa. ¿Y quién te crees que eres para decir eso??? Eres un irrespetuoso, intolerante, mal educado, y tu comentario está fuera de lugar, ignorante, a ver si lees un poco más la historia. Para eso te metes en otro foro y no fastidies a los demás, inculto”, fue uno de ellos.

Sin embargo, lo que más apoyo ha suscitado entre otros clientes del restaurante en cuestión ha sido la contestación, por alusiones, del camarero criticado. “Yo soy apolítico, pero sí, español, y la pulsera era la que pedía la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, y no de ningún partido político”, expuso en una entrevista que le hizo La Nueva España.

“Excelente Lugar. Comida abundante y Casera. 100x100 recomendable. LO MEJOR DE TODO... el CAMARERO , atento, amable y Comprometido con la Equiparación Salarial Justa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España. Bonita Pulsera que me llamó la atención. Repetiré ... Repetiremos sin dudarlo, por la Comida y Trato ... y ¡por El Camarero!”, fue otra de las valoraciones positivas hacia el restaurante y el camarero, que han acabado solventando, y de qué manera, una crítica que se tradujo en aún más elogios para el local.