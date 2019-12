Los sorprendentes elogios de Pablo Iglesias a la Monarquía y la Princesa Leonor

El líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, ha sorprendido a todos con un encendido elogio de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y de su discurso en los premios Princesa de Girona, donde la heredera al trono de España pronunció unas bonitas palabras en catalán.

.@Pablo_Iglesias_: “Creo que la monarquía no está en crisis [...] Creo que sentó bien en Cataluña escuchar a Leonor hablando en un perfecto catalán".



Blanqueando a la monarquía corrupta y fascista que fue puesta por el dictador genocida Franco. Indignante, vergonzoso y vomitivo. pic.twitter.com/raIX2UAoNx — Superwoman Roja (@SuperwomanrojaB) December 6, 2019

"Yo creo que la Monarquía no está en crisis", aseguraba Iglesias, "creo que sentó bien en Cataluña, aunque no todo el mundo lo reconozca, escuchar a Leonor, que aspira a ser jefa del Estado, hablando en un perfecto catalán. Es la demostración de que un niño, una niña, sin ser adoctrinada, puede aprender a hablar las diferentes lenguas del Estado. Y es un detallazo a mucha gente que piensa, que habla, que siente en esa lengua. Creo que este detalle no está mal. ¿Basta con esto? No, pero demuestra que puede haber otra actitud. Otra manera de afrontar la propia realidad de nuestro país, entendiéndolo como una riqueza".

Vídeo

Pablo Iglesias hacía referencia a este discurso pronunciado por la Princesa Leonor durante los premios Princesa de Girona. La heredera de la Corona acudía por vez primera a un acto oficial en Cataluña para la entrega de los premios Princesa de Girona 2019 en su décima edición, un evento en el que estuvo acompañada por sus padres, los reyes, y su hermana, la infanta Sofía.

Más de la mitad de su discurso, de algo más de cuatro minutos de duración al ser interrumpido antes de su final por un prolongado aplauso, lo pronunció en catalán. Leonor expresaba su compromiso con Cataluña, "una tierra que siempre -ha asegurado- ocupará un lugar especial en mi corazón".

También en catalán comentaba las enseñanzas de sus padres sobre Cataluña.

"Desde bien pequeñas, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña siempre con verdadero afecto. Gracias a ellos -ha añadido- sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanas".

Añadía que, como princesa de Girona, quiere honrar a la Fundación que lleva este nombre como se merece y llevar con orgullo su nombre "por toda Cataluña, por el resto de España y por todo el mundo".