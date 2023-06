Chenoa sopla las velas de su 48 cumpleaños junto al amor de su vida

MADRID, 25 (CHANCE)

Feliz en uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional, Chenoa ha soplado las velas de su 48 cumpleaños sin grandes celebraciones, pero con la mejor compañía posible. Junto a su marido Miguel Sánchez Encinas, hemos visto a la cantante acudir a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad en el que pudo celebrar su cumpleaños en la má estricta intimidad.Tras la reunión, la cantante y el médico salían del local agarrados de la mano y luciendo una gran sonrisa en el rostro que no pudieron ocultar ante los medios. Caminando hasta el coche que tenían aparcado a algunos metros del restaurante, Chenoa y Miguel intercambiaron miradas de complicidad demostrando que están viviendo una eterna luna de miel desde que se dieron el 'sí, quiero' el 17 de junio del pasado año.Cargando con varias bolsas de algunas de las firmas de moda más exclusivas como Max Mara o Michael Kors, la pareja llegaba a su coche para meterlas en el maletero y regresar a casa. Para la ocasión, la ex concursante de 'Operación Triunfo' optó por un look de lo más veraniego con maxi vestido en color verde de espalda descubierta, cuñas de esparto y abanico para sofocar las altas temperaturas de la capital.