Carlota Corredera: "La única persona que me preocupa lo que diga sobre mi talla es mi doctora"

MADRID, 7 (CHANCE)

Tras su cambio radical de peso, Carlota Corredera no quiso faltar en la presentación del nuevo libro de la doctora y su nutricionista María Dolores Saavedra, ¿Por qué engordamos? El mejor método para eliminar la grasa. Aunque la propia presentadora ha reconocido que ha recuperado algunos kilitos en los últimos meses, lo cierto es que está en uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y personal.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia, aun citando su procedencia. Puedes disponer de ella contactando con Europa Press Televisión y Reportajes (+34 91 350 08 10).

CHANCE: Cuéntanos qué vamos a encontrar en este libro.

Carlota Corredera: Es un libro que yo creo que tiene que tener todo el mundo, no solamente la gente que tenga problemas de peso. Dolores en este libro no habla solamente de las claves para luchar contra el sobrepeso y la obesidad también explica cosas de nutrición, correr y los efectos que esto acarrea. Cada vez hay más gente interesada en la alimentación, en saber lo que come. Yo creo que en este libro todo el mundo va a encontrar las claves para alimentarse bien, para tener buena salud. Además se desmitifican algunos asuntos acerca de la alimentación.

CH: Carlota, ¿crees que hemos dado un paso de no mirar lo que comemos a estar todo el día mirando las etiquetas de todo lo que compramos?

C.C: Sabes lo que ocurre, que es muy importante saber lo que comemos porque es aquello que nos condiciona y hace tener salud o no tenerla. Yo por ejemplo, ahora que soy madre tengo, no una obsesión ni mucho menos, pero sí que es verdad que estoy muy pendiente de lo que le damos a los niños porque los hábitos que tengan ahora son los que van a tener luego. Por ello debemos enseñarles a comer bien. Todos nos podemos permitir de vez en cuando caprichos, pero que los hábitos y lo que comemos todos los días sea lo que nos permita tener una buena salud.

CH: ¿Dirías entonces que ha cambiado la sociedad cuando tú eras pequeña a ahora?

C.C: Yo creo que la clave es que cada vez sabemos más. Dolores que es una persona muy sabia y lo ha sabido volcar en este libro. Cuenta cosas terribles sobre el azúcar blanco y yo creo que es importante que la gente lo sepa porque al final nosotros le queremos dar a nuestros hijos amor a través de la comida y a veces hay amores que te pueden hacer mucho daño.

CH: ¿Te sigues cuidando mucho?

C.C: A ver yo tengo un metabolismo y una genética que me impiden dejarme. Ya no es una cuestión de talla. Lo importante es tener los hábitos y no vivirlos como un drama. Cuidarse en mi caso personal es imprescindible. Yo este libro se lo recomiendo no solo a quienes tienen problemas de peso y siempre están pendientes de la báscula y la cinta métrica, también a la gente que no lleva una alimentación sana. La gente se piensa que todos los delgados están saludables y no es verdad. Al final es un libro que te ayuda mucho a colocar conceptos.

CH: Hablabas de tallas. No sé si has podido leer que ha salido publicado, que decían que habías aumentado como entre dos, tres tallas. ¿Te molesta que se publiquen estas cosas?

C.C: Sabes lo que pasa, que a mí la única persona que me preocupa lo que diga sobre mi talla es mi doctora. Yo estoy encantada con ella y lo mismo Dolores conmigo. Además yo me encuentro muy bien.