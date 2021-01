Bertín Osborne lanza un 'recado' con el mensaje oculto en su nueva mascarilla: Se ve en el lateral

El artista y presentador de televisión, Bertín Osborne, ha sido noticia en las últimas horas por su ruptura con Fabiola.

Bertín Osborne se reencuentra con Fabiola

Tan solo dos días después de hacer pública su separación matrimonial, Bertín Osborne y Fabiola Martínez han vuelto a verse las caras. El reencuentro ha sido en la casa que la ya expareja tiene en Madrid, donde la venezolana reside ahora con sus hijos Kike y Carlos. Poco después de las 13.00 horas el presentador llegaba, intentando pasar desapercibido en la parte de atrás de un coche, al que todavía es su domicilio para ver a su exmujer y a sus pequeños, a los que todavía no había podido visitar desde que su ruptura saltó a la luz.

Un reencuentro sorprendente incluso para la propia Fabiola, que minutos antes llegaba a su domicilio y confesaba que todavía no sabía cuando Bertín viajaría hasta Madrid para ver a sus hijos: "No lo sé, no lo sé". La venezolana, bromeando con que "nunca se había sentido tan importante" ante la expectación mediática que se ha creado tras su separación, aseguraba que "han dicho todo lo que tenían que decir. Yo creo que lo más importante, no hay novedades, sigue todo igual. Seguramente que cuando avancemos y tengamos las cosas un poquito más organizadas lo sabréis también. Muchas gracias".

Sin embargo, y para sorpresa de todos, sí que ha habido novedades tras la entrada en el domicilio conyugal de Bertín Osborne, que llevaba varios meses sin visitar la capital, puesto que está centrado en su trabajo al frente de "El show de Bertín" en Canal Sur, y por lo tanto ha establecido su residencia en Sevilla.

El mensaje de Bertín Osborne en su mascarilla

El detalle que ha provocado que salte a la viralidad de las redes sociales ha sido la nueva mascarilla con la que ha aparecido en una de sus últimas fotos, ya que tiene un detalle que ha llamado mucho la atención a ciento de usuarios.

Se trata de una mascarilla en la que se puede ver la corona del Escudo de España junto al siguiente mensaje: V.E.R.D.E, el acrónimo que hace referencia a la frase 'Viva el Rey de España', un código que desde hace muchos meses se ha utilizado para defender a la institución y al papel desempeñado en nuestra sociedad por la monarquía española.

En la actualidad, en un momento de gran convulsión política en nuestro país, se han creado diferentes movimientos para defender el papel de la monarquía en España la figura de Felipe VI como Rey de España. Este acrónimo se convirtió en un de ellos y es utilizado por muchas personas para mostrar su apoyo a la corona.

Bertin Osborne sale de los estudios de grabacion en Sevilla

