Bertín Osborne rompe su silencio tras conocerse su separación de Fabiola: "Estoy mal"

Bertín Osborne se ha pronunciado por primera vez después de conocerse su proceso de separación de la que ha sido su mujer los últimos 15 años, Fabiola Martínez, con la que Osborne comparte dos hijos. Una difícil separación que llega después de unos meses de seria crisis matrimonial, que comenzó con el confinamiento del pasado mes de marzo.

Los motivos de la separación los confirmaba Bertín Osborne en un comunicado remitido a los medios.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", ha comenzado diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", ha asegurado el presentador para evitar las falsas especulaciones.

"Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única", ha continuado explicando, dejando claro que ha sido una decisión consensuada y que su relación seguirá siendo buena.

Fabiola explica los motivos de la ruptura con Bertín

Fabiola Martínez ha querido explicar los motivos de su separación en una entrevista concedida a Diez Minutos. Según explicaba la venezolana, se encuentra bien y en buena lid con Bertín. "Sí, estoy bien y los niños también. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo y con todo el cariño y respeto", ha asegurado Fabiola.

Este acuerdo permite que la separación esté siendo "muy tranquila y natural" y ha agradecido la preocupación y el cariño mostrados por sus amigos, ya que, según asegura, su teléfono no ha dejado de sonar: "Gracias por escribirme, ahora es un poco lío el aluvión de llamadas y mensajes. Y de corazón os agradezco el cariño que estáis demostrando".

Bertín Osborne da su versión sobre lo sucedido

Bertín Osborne también ha querido salir a la palestra para dar su versión sobre lo sucedido, y ha confesado a Vanitatis que no se encuentra en su mejor momento personal: “Estoy mal pero es lo mejor para todos y sobre todo para los niños. Una decisión complicada que hemos tomado de común acuerdo. Fabiola y yo nos queremos mucho pero hay veces que las rupturas son necesarias. Voy a seguir igual de involucrado con mis hijos y con todo lo que necesiten. Tengo poco que añadir. Fabiola es una gran mujer”.

Una ruptura que ha pillado a muchos por sorpresas, ya que, hasta hace poco, Bertín y Fabiola parecían un matrimonio modelo, como están demostrando también en los momentos más difíciles: los de la separación.