El trágico final de Benny Hill: su cadáver pasó cinco días abandonado entre basura antes de ser encontrado

Fue quizá uno de los humoristas más conocidos de toda la historia, un hombre que fue una de las principales figuras del humor en el Reino Unido en el siglo XX.

Benny Hill era británico y su comedia triunfaba, se había convertido en un emblema de una sociedad superviviente. Hill era la imagen viva de un inglés medio, que en tiempos de transformación, reflejaba en sus espectáculos a un estereotipo de inglés gordito y pícaro que se hallaba siempre rodeado de sus mujeres; algo que en los años cincuenta funcionaba muy bien, pero que con el paso de los años y de las décadas, dejó de tener sentido.

Quizá ese fue uno de los fallos principales que tuvo el humorista, el no saber evolucionar, creer que esa fórmula infalible con la que contaba iba a ser eterna, que no iba a sufrir cambios esa sociedad en la que vivía. Que siempre iba a saber hacer reír. Su humor no había cambiado, pero sí lo había hecho la sociedad inglesa, un gentío al que ese constante bordeo con el acoso sexual ya no le resultaba gracioso.

A fines de los 80, las autoridades del Consejo de Radiodifusión británico difundieron un comunicado que lo apuntaba directamente: “Ya no es tan divertido como antes ver cómo un viejo verde persigue a chicas semidesnudas. Es ofensivo para mucha gente. Las actitudes cambiaron”. Y no solo eso, sino que pasó a ser la antítesis de aquello en lo que logró convertirse, una persona que ya no tenía gracia.

Su vida fue tan rápido en ascenso como posteriormente desapareció. Sus éxitos en el mundo de la comedia, lo llevaron a convertirse en prácticamente un millonario. A pesar de ello, no olvidaba sus orígenes y es que nació con otro nombre. Nació como Alfred Hawthorne Hill el 21 de enero de 1924, y desde bien pequeño, heredó las aptitudes y el empleo de su padre y de su abuelo, que eran payasos de circo. Le llamaba la atención ese trabajo y quiso seguir y llevarlo a otro nivel cuando descubrió que la televisión podía ser el siguiente gran bastión del mundo de la comedia, y no se equivocó en absoluto.

El drama de su fallecimiento

En la década de los años 90, al borde del final de su vida, la sociedad inglesa había enterrado a Hill antes de tiempo, en una situación en la que el drama protagonizaba el día a día de su vida. A los 68 años de edad, en el mes de abril del año 1992, fallecía a causa de una trombosis coronaria que lo llevó a una muerte triste y solitaria.

En esa jornada, el humorista falleció sentado en su sofá, en soledad sin la compañía de nadie y en una escena en la que solo había periódicos y platos sucios. En esa posición estuvo durante varias jornadas; en concreto cinco días. Fue entonces cuando uno de sus vecinos, alertado por ver que no había movimiento en la casa desde hacía un tiempo, se encontró con la escena dantesca, que reflejaba el devenir de los últimos años de vida del gran humorista inglés, Benny Hill.