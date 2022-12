"El personal también tiene familia": Un bar de Galicia se hace viral en Twitter por su sinceridad

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Pero en este caso, lo que circula por redes sociales no es una valoración de un cliente, sino la iniciativa de los propios dueños del bar, con la nota que han escrito al lado de la carta del establecimiento.

Un bar de Galicia triunfa con la sinceridad que muestra en su carta

Se trata de un bar de Galicia el que está triunfando en redes sociales. En el local en cuestión, al lado de la carta, cuentan con una serie de anotaciones totalmente sinceras sobre lo que se puede encontrar en su bar, y lo que no. Incluso tienen hasta una definición para su establecimiento.

En primer lugar, encontramos la frase: "Somos bar, no espere el confort de un restaurante", dejando claro que es un local más de batalla, a lo que añaden: "Si buscas sofisticación o fuegos artificiales te has equivocado de sitio". En cuanto al horario de apertura, incluyen un apunte realmente importante, a la par que humano: "Cerramos por la tarde, el personal del bar también tiene familia".

A continuación, por si al cliente todavía no le ha quedado claro el concepto del local en el que se encuentra y no sabe qué va a encontrarse en él, incluyen lo que para ellos es la definición de bar: "establecimiento de tradición donde se sirven vinos y productos de cercanía". Y no andan muy lejos de la realidad, y es que hasta la propia Real Academia de la Lengua (RAE) coincide con los dueños de este local en algunos aspectos.

"Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador", podemos leer en el diccionario de la RAE. Por último, desde el bar de Galicia, tienen un gesto de agradecimiento para todos aquellos que entren al local: "Gracias por su visita, esperamos cumplir sus expectativas", escriben al final de la curiosa nota.