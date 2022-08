Las wifis públicas y abiertas de los restaurantes, los hoteles o los centros comerciales se encuentran por todo el mundo. Sin embargo, que se encuentren en cualquier parte no quiere decir que sean seguras. Y aunque los delitos informáticos relacionados con los ciberataques pueden ser de muchas formas, cuidar la conexión wifi es crucial. Durante el año pasado se pudo observar un aumento del 125% con respecto el año anterior de ciberataques. Estos crímenes informáticos afectaron tanto a usuarios personales como a empresas o instituciones.





¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE CONECTARNOS A LAS REDES ABIERTAS?

Que nos conectemos a la wifi de un hotel o de una cafetería no es un problema en si mismo, y no siempre vamos a recibir ataques informáticos que roben nuestra información. De hecho, intentan que eso no ocurra e intentan proteger las redes y que los usuarios que las utilicen no se vean afectados por riesgos. Pero lo que hay que tener en cuenta al utilizar estas redes y el verdadero problema es que no somos las únicas personas que se están conectando a esas redes. Así lo ha explicado para COPE el ingeniero informático Jesús Otero:“hay que tener ciertas precauciones porque el problema de estas redes es que no sabemos con quién más estamos compartiendo navegación” .

Si nos conectamos a estas redes el problema es que pueda haber un hacker o un elemento malintencionado que quiera robar nuestra información personal para usar en su beneficio estos datos. Y es que pueden sucedernos varios problemas: “una opción es que se conecten a nuestros dispositivos y accedan a información que tengamos almacenada. O bien que se intercepte el tráfico que estamos realizando con Internet, es decir, si nos conectamos a una web y utilizamos una contraseña para entrar – por ejemplo la del banco – si hay un hacker que intercepta esta información podría obtener estos datos y suplantarnos”.

Por lo que para evitar estos ataques y que se vulnere nuestra información hay que tomar medidas preventivas.





¿CÓMO EVITAR ESTOS ATAQUES?

Si evitamos conectarnos a estas redes el problema se resuelve. Pero lo cierto es que si queremos o tenemos la necesidad de utilizarlo, podemos seguir indicaciones de expertos que hagan más dificil a los hackers robarnos esa información. Entre ellas están las que Jesús Otero ha aportado a COPE: “para intentar en la medida de lo posible que no nos ocurra, lo primero que podemos hacer es utilizar un antivirus. También, otra cosa que podemos utilizar es un servicio de VPN, que establece un canal seguro de conexión que impedirá que alguien que esté en nuestra red pueda interceptar los datos en claro”.

A estas recomendaciones podemos añadir las de evitar aquellas páginas web que no sean seguras o sean de dudosa confianza. ¿Cómo podemops saberlo? Viendo el candado que hay al lado de 'htpps' al comienzo de la dirección. Las páginas que comiencen por 'http' - u otros - debemos evitarlas puesto que pueden ser webs que nos comprometan.