Así es la señal de socorro que debe hacer una mujer si está siendo maltratada por su pareja

Signal For Help (Señal de Socorro) forma parte de una iniciativa global orientada a ayudar a las mujeres de violencia de género, una iniciativa fomentada por diferentes asociaciones estadounidenses y canadienses como es Canadian Womens Foundation y Womens Fuunding Network.

Este gesto, el cual trata de avisar lo antes posible, está compuesto por dos sencillos pasos. Primero se coloca la palma de la mano de frente con el pulgar doblado y después, escondemos el pulgar entre los dedos (cogemos el pulgar con los dedos restantes de nuestra mano). Así, aquellas víctimas de la violencia machista podrán pedir ayuda en cualquier momento.

Conocer la señal

Este gesto nació durante los confinamientos vividos en la mayor parte de países durante el año 2020, y TikTok la plataforma donde empezó todo. La crisis del Coronavirus ha empeorado la situación que muchas mujeres atraviesan al tener que compartir techo con sus agresores. En ese momento, la organización Canadian Womens Foundation ideó una discreta forma de avisar e informar de que están pidiendo ayuda a través de una videollamada. Propuso que, en una llamada, las mujeres que sufrían malos tratos levantasen cuidadosamente la mano , con el pulgar doblado y “esconder” ese pulgar con los dedos que hemos levantado. Todo empezó con una usuaria de TIKTok, Rashda Khalid, quien consiguió que esta medida se hiciera viral en toda la plataforma y en redes sociales. Khalid estaba conversando con una amiga sobre recetas de repostería pero, al hacer el gesto, avisó de que algo no iba bien. La publicación consiguió casi medio millón de visitas y el debate está abierto ya que hay quienes piensan que si este gesto se vuelve viral, no tendrá efecto, pero que si se promueve aún más podrá salvar a muchas mujeres. En España, en cambio, las farmacias también tuvieron su propia iniciativa , y es que, si pedían un tipo de mascarilla estarían alertando que necesitaban ayuda frente a su maltratador.

Detención en Barcelona

Los Mossos d 'Esquadra detuvieron a un hombre en la sala de espera de un centro médico al ver que la mujer que le acompañaba hacía el gesto con la mano. Fuentes policiales confirmaron que estos hechos se produjeron el pasado 11 de noviembre en el centro hospitalario de Sarrià-Sant Gervasi, cuando una trabajadora identificó el gesto realizado por la mujer. La mujer estaba acompañada por su pareja, con el que llevaba 10 años de relación y, al ver el gesto con el pulgar, inmediatamente alertó al teléfono de emergencias 112. Una vez llegaron los Mossos, hablaron con las dos partes y la mujer afirmó que era víctima de “insultos y menosprecios continuos por parte de su pareja y que a veces también había recibido algún empujón”. En España, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y reducir esta cifra para que sea 0 está en todas nuestras manos.

Caso en Kentucky

Un hombre de 61 años mantuvo cautiva a una adolescente que fue, finalmente, rescatada en una carretera interestatal en Kentucky después de que un conductor la viera haciendo el gesto con la mano que se viralizó en TikTok y que, cada vez más gente conoce. La joven y el hombre ya se conocían y, en un principio, se la llevó a Ohio para visitar a sus padres, pero, cuando todos se dieron cuenta, ya había sido secuestrada.

Los padres de la joven de 16 años ya informaron de que su hija desapareció la semana pasada en Asheville (Carolina del Norte), y dos días después, gracias a la señal y al conductor que supo reconocer el gesto, pudieron detener el automóvil y arrestaron a James Herbert Brick.

Gestos en otros países

El gesto de Signal For Help ha sido adoptado por más de 200 organizaciones en 40 países y poco a poco, son más los que entienden qué significa y cómo poder ayudar. Otras de las iniciativas que se popularizaron en el mundo son “Ask for Angela” y “Pizza 911”.

Fuente: Cartel de la campaña "Ask for Angela" Twitter





La campaña de “Ask for Angela” se viralizó en el año 2016, con un tuit de una usuaria de Twitter en el que compartía la campaña #NoMore. “¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Tu cita de Tinder o Pof no es quién dice ser en su perfil?¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Te sientes incómoda? Si vas a la barra y preguntas por Ángela, el personal del bar sabrá que necesitas auxilio y te ayudará a salir de esa situación, llamará a un taxi o te socorrerá discretamente, sin mucho alboroto”. Consistía en acercarse al camarero y preguntarle por Ángela, un código utilizado cada vez por más mujeres y que puede ser muy útil ante esas situaciones.

La campaña “Pizza 911” también estuvo en TikTok, y muchos de los usuarios personifican a una mujer estar ordenando una pizza en un restaurante, al llamar por teléfono, cuando en realidad está comunicando que necesita ayuda. El operador es el que capta el mensaje y lo manda a la policía. Uno de los casos con esta iniciativa se produjo en 2019, cuando una mujer llamó al servicio de emergencias ordenando una pizza. Tim TenEyck, un operador de teléfono había respondido a muchas llamadas, pero esta vez fue diferente. Al principio pensó que alguien se había equivocado pero pronto se dio cuenta de que la mujer estaba pidiendo ayuda. Mientras Tim le hacía preguntas, la mujer respondía en forma de sí o no como: “Sí. Necesito una pizza grande” y “No. Con pepperoni”.