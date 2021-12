Así es el perfil del paciente hospitalizado por covid-19 en España

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad el 91,1% de la población mayor de 12 años en España ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. El 89,4% la pauta completa. Además 4.496.556 personas mayores de 70 años ya cuentan con un tercer pinchazo (la llamada dosis de recuerdo). Suponen el 65,8% de esta franja de edad. También tienen un segundo pinchazo 607.356 personas que en su momento recibieron la vacuna monodosis de Janssen. Son el 30,76% de las casi dos millones que en España la tienen administrada. Y precisamente esos amplios porcentajes de vacunación están marcando la diferencia entre contagios, ingresos y muertes por COVID. Así evolucionan según el último informe del Ministerio de Sanidad con datos de todas las CCAA además de Ceuta y Melilla según las muestras recogidas entre el 20 de septiembre y el 21 de noviembre:

- La incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas. La mayor diferencia se observa en el grupo de entre 60 y 80 años, con un riesgo de infección en vacunados casi 7 veces menor, de hospitalización 16 veces menor y de fallecimiento 14 veces menor respecto a no vacunados. Entre los vacunados que tienen entre 30 y 59 años el riesgo de infección es dos veces inferior y el de hospitalización 9 veces menos respecto a los no vacunados.

Entre ese 20 de septiembre y 21 de noviembre en España se detectaron 90.017 casos de COVID de personas previamente vacunadas (la tasa semanal se quedó en el 31,2). Por otra parte, se produjeron 27.446 casos de personas que no habían recibido la vacuna (la tasa semanal alcanzó aquí el 77,9).





EVOLUCIÓN DE CONTAGIOS Y GRAVEDAD SEGÚN EL GRUPO DE EDAD

- Entre 12 y 30 años. Vacunados: 10.450 casos. De ellos 61 requirieron hospitalización, seis ingreso en UCI y ninguno falleció. No vacunados: 8.043 casos. De ellos 182 requirieron hospitalización, diez ingreso en UCI y ninguno falleció. A destacar que la tasa de hospitalización de los vacunados en esta franja de edad fue de 0,1. Entre los no vacunados del 1,5.

- Entre 30 y 59 años. Vacunados: 50.344 casos. De ellos 761 requirieron hospitalización, 72 ingresaron en la UCI y 16 fallecieron. No vacunados: 15.425 casos. De ellos 974 requirieron hospitalización, 176 ingresaron en UCI y 19 fallecieron. La tasa de hospitalización de los vacunados en esta franja de edad fue de 0,5. Entre los no vacunados de 4,6.

- Entre 60 y 79 años. Vacunados: 22.996 casos. De ellos 2.024 requirieron hospitalización, 258 ingresaron en UCI y 126 fallecieron. No vacunados: 3.424 casos. De ellos 675 requirieron hospitalización, 137 ingresaron en UCI y 43 fallecieron. La tasa de hospitalización de los vacunados en esta franja de edad es de 2,8. Entre los no vacunados se dispara hasta 46,2. Llamativo también aquí es la diferencia que hay entre unos y otros a la hora de ingresar en UCI. Entre los vacunados la tasa es del 0,4. Entre los no vacunados del 9,4.

- Más de 80 años. Vacunados: 6.227 casos. De ellos 1.702 requirieron hospitalización, 39 ingreso en UCI y 353 fallecieron. No vacunados: 554 casos. De ellos 205 requirieron hospitalización, 15 ingreso en UCI y 60 fallecieron. La tasa de hospitalización de los vacunados en esta franja de edad es de 7,5. Entre los no vacunados alcanza el 43,7. Aquí se resalta que la tasa de fallecidos también es importante según estés vacunado o no. Del 1,6 si lo estás. Del 12,8 si no lo estás.

¿CÓMO ES EL INGRESADO HOY POR COVID?

Nos lo cuenta a COPE Jesús Díez Manglano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna además de internista en el hospital Royo Villanova de Zaragoza. 'Más jóvenes de lo que veíamos en la primera ola. Unos quince años menos. Son sobre todo personas de entre 50 y 70 años. Hay algunas de más de 70 pero que tienen comorbilidades. Hay además muchas que o no se han vacunado o no tienen la pauta completa de vacunación, con obesidad y diabetes añadida'. ¿Cuánto tiempo pasa hospitalizado? Este internista nos cuenta que si el paciente evoluciona bien de media entre seis y ocho días. 'Pero los que se complican y necesitan o un soporte respiratorio importante o ir a UCI muchas veces las hospitalizaciones se alargan a 20 días'.

¿Hay mucha diferencia en ingresos con respecto a quienes están vacunados y quienes no? La respuesta es afirmativa. 'Todo hay que verlo en términos relativos. Supongamos que tenemos diez ingresados a lo mejor y que de ellos siete están vacunados y tres no. Puede parecer más pero con el alto porcentaje de vacunados en España proporcionalmente son muchas más las personas que ingresan que no están vacunadas que aquellas que lo están'.

TRATAMIENTOS y FUTURO PRÓXIMO

Díez Manglano subraya que estamos 'ante una enfermedad nueva con todo lo que eso conlleva. Hace casi dos años no sabíamos exactamente qué tratamientos utilizar y además estaba afectando de manera muy grave a colectivos muy vulnerables. Se utilizó todo aquello que se pensaba que podía ser útil. Luego la experiencia nos ha enseñado que algunas de esas cosas como ocurrió con la hidroxicloroquina no lo eran. Hemos visto también que los corticoides en las personas graves ahorran vidas y mejoran claramente a los pacientes'.

En el momento actual afirma que 'no hay grandes avances pero sí sabemos lo que hay que hacer. A nivel antiviral son pequeños porque desarrollar antivirales cuesta. Ahora se están desarrollando nuevos fármacos para utilización de manera precoz que parece ser que disminuyen el número de días de hospitalización... pero grandes avances todavía no hay. Nos falta mucho camino por recorrer'.

¿Cómo prevé la evolución del coronavirus en las próximas semanas? 'Es difícil de decir. Yo creo que influyen varias cosas. Por un lado, la relajación que se ha producido en la sociedad. Después ha llegado el frío. Todos estamos más metidos en espacios cerrados, lo cual favorece la transmisión como cualquier infección respiratoria. Probablemente ahora estemos en una situación de meseta durante un tiempo. Hay que tener en cuenta que España está muy bien situada en cuanto a vacunación. Tenemos un 15-20% más que en Alemania o Austria. Si de aquí a la segunda quincena de diciembre se empieza a vacunar a los niños de entre 5 y 12 años yo creo que esto se va a notar en que la transmisibilidad va a disminuir y que el número de casos que afortunadamente no son graves también lo va a hacer. Ahora mismo la situación no es similar a la de hace un año. Es verdad que han aumentado los ingresos pero claramente contenida y sin poner en tensión el sistema hospitalario'.