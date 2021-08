Aragonès: Toque de queda no es una cuestión de orden público, sino sanitaria

(Actualiza con más declaraciones la NA1061)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que su gobierno necesita "medidas para proteger a la población" y ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que hoy a vuelto a rechazar la aplicación del toque de queda en 62 ciudades, que esta medida "no es una cuestión de orden público, es una cuestión sanitaria".

"Necesitamos instrumentos que se eviten nuevos contagios", ha dicho el presidente catalán, que, acompañado por el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha visitado ese lunes el hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí y se ha reunido con sus responsables.

Aragonès ha destacado que "la falta una normativa especifica en esta materia hace que recaigan en los tribunales materias que son cuestión de las administraciones" y ha criticado que el Gobierno no haya previsto una ley específica.

Tras conocer que el TSJC ha rechazado la nueva propuesta de la Generalitat para aplicar el toque de queda en Barcelona y otros 61 municipios de más de 20.0000 habitantes, al considerar que sería "innecesario y desproporcionado" por la reducción de contagios, Aragonès ha dicho que estudiarán la resolución "y veremos el recorrido jurídico que tiene, pero no se puede pedir al gobierno que tenga un plan c, d, f si los tribunales no nos dan los instrumentos".

El presidente catalán ha advertido que "aún estamos con una alta presión asistencial", y ha reconocido que "desde el punto de vista sanitario nos preocupan las actividades en la que la interacción social pueda hacer aumentar el número de contagios", ha dicho.

"Nosotros no podemos sustituir al TSJC. Vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en cuestión sanitaria. Para nosotros sigue siendo necesario el toque de queda por una cuestión sanitaria. Lo que no podemos hacer es asumir las responsabilidades del TSJC. Vamos a seguir actuando con la resolución vigente", ha añadido Aragonès, en alusión a que el TSJC solo ha autorizado hasta el 27 de agosto el toque de queda entre la 1 y las 6 en 19 municipios con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Aragonès también ha destacado que ya "son más de 5 millones de catalanes los que tienen la pauta completa" de la vacunación, aunque ha reconocido que son "niveles todavía insuficientes ante un virus que nos pone nuevos retos".

"Queremos llegar al 90 % de vacunación en las próximas semanas y meses con la vacunación de las franjas de edad más jóvenes, ahora es un buen momento, justo antes del inicio del curso escolar, para iniciarlo con las máximas garantías", ha añadido.

Según el presidente catalán, "gracias a la vacunación la afectación de la quinta ola ha sido mucho menor, y ahora hemos de poder empezar el curso escolar con las máximas garantías".

"Lo que nos ha demostrado esta pandemia es que nunca las prevenciones son excesivas, sino que siempre son necesarias", ha dicho Aragonès, quien ha subrayado que "la reducción de pacientes en las UCI es todavía lenta, y otras enfermedades necesitan las instalaciones y los servicios".

El presidente catalán ha hecho un llamamiento a la vacunación y ha pedido a los ciudadanos que mantengan todas las medidas de seguridad necesarias.

También el conseller de Salud, Josep María Argimón, ha hecho un encendido llamamiento a vacunarse y ha defendido el toque de queda nocturno, porque "cuando hacemos esta solicitud -ha dicho- la hacemos pensando en criterios epidemiológicos. Aún tenemos un alto número de contagios".