El sorprendente cambio de opinión de Antonio Maestre sobre Fernando Simón tras verle buceando

El periodista Antonio Maestre ha sorprendido este jueves con un drástico cambio de opinión sobre Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y es que el encargado de comunicar cada semana los datos de evolución del COVID-19 desde el inicio de la pandemia se ha vuelto viral en los últimos días después de conocerse el motivo por el que ya no comparece en rueda de prensa: está grabando una edición del programa 'Planeta Calleja' en la cadena de televisión Cuatro.

Todo ello de la mano del presentador Jesús Calleja, con el que se han compartido las primeras fotos al final de esta semana en la que puede apreciarse al experto sanitario realizando buceo. Unas imágenes que han provocado todo un revuelo en redes sociales por las circunstancias en las que se encuentra España, a la cabeza en el número de contagios en comparación con el resto de países de la Unión Europea, así como en una situación de gran incertidumbre en los colegios, así como el riesgo de confinamientos selectivos en algunas zonas de Madrid.

Las fotos de Simón buceando con Calleja

Jesús Calleja presenta en 'Cuatro' un programa de deporte y aventura en el que, en cada nueva edición, le acompaña un personaje de actualidad, así como del mundo del entretenimiento, la cultura o la política. A principios de esta semana, Fernando Simón se ausentaba por sorpresade la habitual rueda de prensa en la que se comunican los nuevos datos del coronavirus. De parte del CCAES explicaban que el motivo eran “unos días de vacaciones”.

No obstante, al día siguiente conocimos que Simón sería el próximo entrevistado en el espacio de entrevistas de Cuatro y lo haría en un espacio dedicado al buceo. No ha sido hasta este jueves cuando el programa ha filtrado las primeras imágenes, en las que el experto y el presentador se preparan para zambullirse en el agua.

La sorprendente crítica de Maestre

El periodista Antonio Maestre se ha mostrado en los últimos meses muy crítico con la oposición y sus críticas a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. De hecho, ha salido al paso a defender a Simón en más de una ocasión en redes sociales: “No hay día sin que Fernando Simón ofrezca una lección”, argumentaba en respuesta a unas palabras sobre la solidaridad y la juventud.

No obstante, parece que la foto de Fernando Simón buceando le ha hecho cambiar de opinión. “Esto no es irse de vacaciones. Esto es grabar un programa de entretenimiento en medio de una situación de emergencia sanitaria y cuando en Madrid estamos ahogados por la incertidumbre y la ansiedad por nuestra gente. Basta ya el cachondeo”.

Basta ya el cachondeo. https://t.co/ZCceSHDzmX — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) September 17, 2020

Simón se explica sobre 'Planeta Calleja'

El propio Simón explicaba este viernes los motivos por los que ha decidido aceptar la colaboración en el programa. “Yo me lo he pasado muy bien. Necesitaba unas vacaciones, que me las he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio y cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, por supuesto. Encantado”.

Simón que también fue protagonista este verano por su escapada express a Portugal en el que pudieron verse unas fotografías suyas alquilando una tabla para practicar surf.