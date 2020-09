Jesús Calleja responde alto y claro a las críticas a Fernando Simón: “No doy paseos”

La ausencia de Fernando Simón en las ruedas de prensa por su escapada Mallorca para descansar y grabar un programa junto a Jesús Calleja, ha generado muchos comentarios, tanto positivos como negativos. En cuanto se hicieron públicos sus días libres, el experto fue bombardeado con críticas, tanto que sus vacaciones han sido las protagonistas de la mesa política de algunos programas de televisión. Conocíamos los "días de descanso" de Simón ya que su sustituta, Silvia Calzón, lo anunciaba en la comparecencia habitual en la que se analiza la evolución de la pandemia.

Es por ello por lo que muchos han criticado al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya que consideran que no debería participar en un programa como 'Planeta Calleja' durante una situación como la que está viviendo España, por los rebrotes y la expansión del coronavirus.

Ante los comentarios, Simón no se ha pronunciado, como tampoco hizo cuando comentaron su "irresponsabilidad" al irse de vacaciones a Portugal para hacer surf. Sin embargo, dado el revuelo, Jesús Calleja ha querido defender publicamente al experto a través de sus redes sociales.

Y es que, además de soportar todas las críticas que ha recibido quien será el próximo invitado de su formato, algunos usuarios han puesto en duda los protocolos y medidas de seguridad adoptadas durante la grabación de su programa.

"En sanidad estamos regular de personal. Le pediría amablemente a nuestro querido Jesús Calleja que, de momento, no se nos lleve a nadie a sus paseos hasta que escampe un poco", le reprochaba Salvador Casado, un conocido médico de familia.

En consecuencia, parece que el presentador no ha podido aguantar más comentarios negativos y ha estallado. "Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaución no de prohibición", le ha respondido Calleja en Twitter.

Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaucion no de prohibición — Jesús Calleja (@JesusCalleja) September 17, 2020