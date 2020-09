Fernando Simón explica por qué ha decidido participar en 'Planeta Calleja': "Lo necesitaba"

Tras abandonar durante unos días las ruedas de prensa para disfrutar de unas vacaciones, Fernando Simón se convertirá en un nuevo personaje de Mediaset. La polémica que rodea al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por ser el próximo invitado de 'Planeta Calleja', el programa de aventuras de Cuatro presentado por Jesús Calleja, ha ocupado gran parte de los contenidos de los informativos y mesas políticas.

Dada la expectación, los reporteros de los programas de televisión se trasladaron a Mallorca para pillar en plena aventura a Simón. Sin embargo, la web del programa ya ha compartido las primeras imágenes en las que se puede ver a ambos protagonistas antes de hacer escalada. Durante los breves minutos del vídeo, el experto ha explicado por qué decidió cogerse unos días de descanso e irse con Calleja.

Antes de pasar la palabra a Simón, el presentador ha revelado a sus espectadores que, durante estos días, han montado en globo, buceado y que, en el momento que estaban grabando el vídeo, 17 de septiembre, se iban a poner a escalar.

"Yo me lo he pasado muy bien. Necesitaba unas vacaciones, que me las he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio y cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, por supuesto. Encantado", ha confesado Simón.

Acto seguido, Calleja ha bromeado con Simón sobre cómo se habrá tomado su mujer que haya utilizado sus días de vacaciones para hacer una escapada con él y no con ella.

"Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba. Ya no daba para más. Mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir, pero bueno, ya nos resarciremos ella y yo en algún momento", ha afirmado Simón entre risas.

Además, el presentador ha contado que durante sus aventuras han hablado de temas muy interesantes y sobre "las cosas que han hecho bien, lo que han hecho mal... Lo que nos espera en otoño, en invierno...", ha comentado haciendo alusión a la situación actual generada por el coronavirus.

Finalmente, el presentador se mostró muy entusiasmado y afirmó que nunca habría imaginado que se iría de escalada con Fernando Simón.