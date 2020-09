El adiós de Cristina Cifuentes a Risto Mejide que deja una gran duda sobre su futuro

Uno de los fichajes estrellas en televisión este 2020 parece haber tocado techo. Tras su salida de la política de manera rocambolesca, a causa del 'caso Máster' y el robo de las cremas, Cristina Cifuentes dejó su despacho de la Puerta de Sol y junto a él, su carrera política. La orden, de Génova; la persona en comunicarle la noticia, su enemigo política María Dolores de Cospedal. Nada es casual en política.

Desde su salida, poco se sabía qué iba a ser de Cristina Cifuentes. Pero llegó un día en la que la pudimos ver sentada en un programa de televisión, y a partir de ahí fue ganando protagonismo hasta convertirse en una persona de referencia en diversas cadenas, especialmente dentro de Mediaset.

Risto Mejide presentando su programa de forma telemática

La expresidenta de la comunidad madrileña ha estado interviniendo en programas como 'Todo es Mentira', 'Sálvame' y también se ha dejado ver en varias ocasiones con Toñi Moreno o Emma García. En ellas no solo ha comentado la parte más social de los temas que se tratan, sino que también se han tocado temas de gestión donde Cifuentes ha estado defendido a capa y espada su gestión.

Pero como todo en esta vida tiene un principio y un final. Cristina Cifuentes parece haberle puesto fin a su primera etapa de televisión tras el anuncio que ha hecho este lunes con Risto Mejide, en su programa vespertino de 'Cuatro', donde ante la sorpresa de la audiencia han anunciado su marcha. Cifuentes era colaboradora de este espacio televisivo desde el pasado enero.

Las palabras de Cifuentes

"Quiero daros las gracias a todo el equipo, a los que estáis aquí sentados, a los que están detrás de las cámaras y los que están en control... Y sobre todo a los telespectadores", ha dicho después de que Risto Mejide le diera la palabra. "Ha sido un orgullo poder formar parte durante estos 8 meses de este proyecto televisivo fascinante. Os deseo mucha suerte y os seguiré viendo...", ha continuado, visiblemente emocionada.

Oscar Gonzalez / Wenn / ContactoPhoto

Ahora no sabemos por dónde pasa el futuro de la ex dirigente regional, pero parece evidente que no va a salir de la pequeña pantalla. Lo más probable es que la sigamos viendo en Mediaset, y el periodista del programa 'Todo es mentira' ha hecho un comentario que podría dar indicaciones de por dónde podría ir.

Y es que el periodista Miguel Lago ha explicado que la ex dirigente regional "[Nos seguirá viendo] desde la isla, ¡porque se va a Supervivientes!. Por tanto, habrá que estar muy atentos a si en las próximas hay noticias sobre esta posible etapa que se le puede abrir a.

También te puede interesar

Cristina Cifuentes, asombrada por las últimas declaraciones de Lastra: "Ganas de llorar"

Cristina Cifuentes le cuenta la verdad de la manifestación de Vox a Cristina Fallarás