Toñi Moreno se sincera y confiesa sus problemas con el dinero: "Miro hasta el último euro"

Estamos ya muy cerca de que todo el país alcance la ansiada 'nueva normalidad'. Todos los ciudadanos volveremos a disfrutar de ello, también aquellos que poseen un trabajo mediático y que son reconocidos por muchas personas. Una de esas personas (valga la redundancia) mediáticas es Toñi Moreno. La presentadora disfruta de su reciente maternidad con una sonrisa y también del trabajo que tanto le gusta. La periodista ha reiniciado sus vídeos más personales a través de un canal online que posee llamado "Dos Vídas". La conductora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha desvelado aspectos íntimos de su vida que no conocíamos. Por ejemplo, respecto al dinero que ha ganado durante toda su vida.

No obstante, la cosa no quedó ahí. Moreno mostró con una sonrisa a sus seguidores y a través de este canal todos los vestidos que le ha comprado a su hija Lola: "Mi madre se debe haber echado las manos a la cabeza porque ella siempre me dice ahorra, ahorra, ahorra y mi abuelo Lorenzo se murió diciéndome que ahorrase".

La presentadora también ha explicado con cierta perspectiva la posición que ha ocupado en su vida el dinero: "siempre ha sido un problema para mí". Sin embargo, el confinamiento y la situación derivada del COVID-19 le ha otorgado una valiosa lección y su estreno como mamá le ha cambiado la mentalidad al ser mamá: "Mi madre, mi padre y mi familia siempre me han dicho que parece que tengo un agujero en la mano porque no le doy valor al dinero y hay que dárselo, me he dado cuenta ahora".

Toñi Moreno también ha contado que siempre ha tenido una sensación bastante reconfortante.... y es que se puede ser feliz con muy poco, ya que ella tuvo una infancia y una adolescencia muy humilde. La recién mamá ha explicado que en su casa su papá trabajaba en el campo y su madre lo hacía como trabajadora de la limpieza. Esa lucha por el dinero en su hogar también le ha permitido valorar muchas cosas: "En mi casa nunca ha sobrado el dinero pero he sabido vivir así. He tenido etapas en las que he podido ganar mucho dinero. En esos momentos he sido previsora, le arreglé la casa a mi mamá o me cogí a mi familia y nos fuimos de vacaciones pero lo hemos vivido y lo hemos gozado", aseguraba.

Ahora, y con una sonrisa, Moreno concluía sus palabras diciendo que ahora con la llegada de Lola su situación económica es muy difícil porque ha dejado de facturar: "Soy muy extremista y ahora me he vuelto huraña y pienso hasta el último euro que me gasto. Creo que esto es bueno ser prudente a la hora de gastar y que nunca es tarde para aprender".

Toñi 'desbordada' como mamá durante la cuarentena

Los niños se han convertido en los más desfavorecidos del confinamiento por culpa del COVID-19 y son muchos los famosos que reclaman un poco de libertad para los más pequeño, como es Ariadne Artiles o Shakira. Otros famosos sin embargo reclaman el complicado papel de las madres. Así le ocurría a Toñi Moreno, que se convertía en madre el pasado mes de enero, cumpliendo así su sueño realidad. Sin embargo este suena ha coincidido con la cuarentena obligatoria ante la grave crisis sanitaria y no le resultó sencillo. Pero desde luego, jamás lo olvidará.