Siro López elogia a Luis de la Fuente tras una nueva goleada de España: "Sería una estupidez no reconocer los méritos deportivos que está haciendo"

La selección española selló prácticamente su clasificación para el próximo Mundial tras golear 0-4 a Georgia en Tiflis. Con esta victoria, España suma un balance arrollador de 19-0 en cinco partidos, consolidándose como primera de grupo a falta del duelo final ante Turquía.

@SEFutbol Mikel Oyarzabal celebra su segundo gol contra Georgia con la selección española

GOLEADA DE RÉCORD Y CLASIFICACIÓN VIRTUAL

A pesar de las bajas de jugadores clave como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri, el equipo de Luis de la Fuente volvió a demostrar la profundidad y solidez de su plantilla, manteniéndose fiel a su estilo de posesión dominante, presión intensa y efectividad ofensiva.

En la primera mitad, Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti y, poco después, Martin Zubimendi amplió la ventaja tras una brillante asistencia de Fabián Ruiz. Ferran Torres hizo el 3-0 culminando una jugada coral junto a Álex Baena y Oyarzabal. Con el partido prácticamente resuelto, Georgia intentó reaccionar a través de acciones aisladas de su estrella Khvicha Kvaratskhelia, pero la defensa española controló bien los intentos de contraataque.

EFE Mikel Merino, Fabián Ruiz y Oyarzabal celebran uno de los cuatro goles de España contra Georgia.

En la segunda parte, aunque España redujo ligeramente su ritmo, mantuvo el control del partido y Oyarzabal firmó su doblete con un cabezazo que sentenció el 0-4 definitivo.

Con este triunfo, España prolongó su histórica racha hasta los 30 partidos sin perder y prácticamente asegura su billete mundialista, ya que solo un improbable 0-7 ante Turquía la privaría del liderato del Grupo E.

EL ELOGIO DE SIRO LÓPEZ A LUIS DE LA FUENTE

Juanma Castaño preguntó a los comentaristas de 'el Tertulión de los domingos' si ya creen en la labor de Luis de la Fuente como seleccionador y el primero en responder fue Siro López.

EFE Luis de la Fuente dirigiendo un entrenamiento de España.

"A mí no me falta nada para creer en él. Y ya hace mucho tiempo, cuando ganó la Nations League y la Eurocopa, como entrenador no es discutible Luis de la Fuente", empezó comentando Siro.

Y agregaba seguidamente: "Tiene a gente muy buena, pero hay que hacerla jugar. Y no sería el primer equipo que tiene grandísimas individuales y que después fracasan deportivamente".

Siro López iba más allá y, para finalizar, decía: "Yo que he sido uno de los más críticos... Pues digo que hay que reconocer los méritos deportivos que ha hecho Luis de la Fuente, porque si no sería una estupidez no hacerlo y no sabría nada de fútbol".