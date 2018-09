2018 ha sido un año negro para la Libertad de información en Cataluña. Así se desprende de un informe de Reporteros Sin Fronteras realizado en los meses después del referéndum del 1 de Octubre del que ahora cumple un año. Reconocen que los meses previos al referéndum ilegal el clima de presión que vivió la prensa fue muy superior al actual. Pero esas presiones sobre la información se han traducido preocupantemente en agresiones físicas a los periodistas que trabajan normalmente a pie de calle.

Reporteros sin fronteras ha recogido en una relación publicada en su web treinta y cinco casos concretos fechados y documentados. En cada uno aparece el medio, el periodista y la información correspondiente a esa agresión.

Para Edith Rodríguez Corresponsal de RSF en España hay que tener en cuenta la preocupación que genera en la profesión. “Nos inquieta mucho que sea la gente de a pie la que pague su rabia con la prensa. Esta sensación de matar al mensajero que es muy típica de movimientos que no nos gustan nada, muy típico del “trumpismo” de señalar a los medios como culpables o cómplices de una situación y pagarlo con el periodista que está haciendo su trabajo a pie de calle, es muy impactante”. Y es que en ese informe se relatan casos de periodistas, reporteros que a pie de calle son agredidos físicamente. Unos trabajan para medios nacionalistas, a favor del proceso independentista y otros, son periodistas de medios constitucionales.

“Marcamos dos fronteras claras los años antes al referéndum que no hay agresiones sino presiones para dirigir la información en algunos medios, y después del referéndum, donde las agresiones son físicas y se producen de los dos lados exactamente igual y esto nos preocupa”, explica Rodríguez. “En el informe del año pasado previo al referéndum recogimos el clima en los meses previos al 1O y se constatan presiones del poder político a periodistas en concreto para sesgar o influir directamente en sus publicaciones. Lo que detectamos después del 1 de octubre no es algo sutil: pasamos a las agresiones, a los ataques y al daño físico y material, es muy preocupante no habíamos constado tanta agresividad en el ambiente hasta ahora”.

Está claro que a la sociedad ha llegado este caldo de cultivo de rabia dirigido por los políticos y se ve al reportero como el mensajero de los problemas, porque lo que está ocurriendo es que desde los medios se ataca a otros medios. Este ambiente de crispación sólo beneficia la poder, porque si al periodista le quitas su credibilidad, el mensaje real, no llega. Para RSF el periodismo debe revertir esta imagen negativa, “hacer autocrítica, deberíamos separar información de opinión. Los hechos importan cada vez menos- recuerda Rodríguez- esto se llama propaganda y al poder le interesa la propaganda por encima de la verdad. Los medios debemos hacer un esfuerzo para apegarnos a los hechos con fuentes contrastadas y no dejarnos llevar por las mareas de opiniones que inundan las redes sociales. Hay que hacer un esfuerzo de compañerismo, la política no puede enfrentar a los medios de comunicación, un periodista no puede odiar a otro, es lamentable”.