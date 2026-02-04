Juan Francisco Verdejo, inspector experto en ciberdelincuencia: "Le estafaron casi 220.000 euros a un hombre porque se enamoró de una militar estadounidense que le mandaba fotografías"

El auge de las ciberestafas es el crimen del siglo XXI, una modalidad delictiva que se ha disparado con la irrupción de la Inteligencia Artificial. Por eso, en COPE, volvemos a salir a la calle con la programación especial ‘Ciberestafas, el crimen del siglo XXI’ para poner rostro y datos a una amenaza que no deja de crecer y que afecta tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones.

Durante el programa 'Herrera en COPE', los periodistas Jorge Bustos y Pilar Cisneros han abordado cómo los delincuentes utilizan la IA para clonar voces e imágenes con una precisión aterradora, una técnica demostrada en directo al engañar a una productora del programa con la voz clonada de Bustos.

En España se producen 1.200 estafas informáticas al día, prácticamente una cada minuto, según datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los últimos nueve años, este tipo de delitos ha aumentado un 490%, pasando de unas 70.000 estafas anuales a más de 400.000.

Para entender la lucha policial contra esta amenaza, Cisneros se ha desplazado a Murcia para entrevistar a Juan Francisco Verdejo, jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Verdejo ha explicado que su unidad, creada en 2002, ha tenido que ampliarse para pasar de estafas tradicionales a combatir el ingente volumen de delitos impulsados por las nuevas tecnologías.

Clonación de voz y 'phishing': las puertas de entrada

Verdejo aclara que, aunque su unidad aún no ha registrado casos de clonación de voz para estafas, conoce su existencia. Explica que los delincuentes obtienen datos personales de la 'deep web' tras ciberataques a empresas. "El ciberdelincuente ya tiene parte de información de la persona a la que van a estafar", pero necesita completarla, a menudo mediante llamadas con las que obtienen muestras de voz.

Otra técnica habitual es el 'phishing', donde se emplean correos o mensajes SMS que imitan de forma convincente a bancos o empresas. Con los datos robados, como el DNI o el número de tarjeta, los criminales pueden ejecutar transferencias directamente o vender la información en la dark web. "En muchas ocasiones, el ciberatacante utiliza directamente esos datos para llevar a cabo transferencias bancarias", puntualiza Verdejo.

Juan Francisco Verdejo Jefe del grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de la Policía de Murcia

La usurpación de identidad es una constante. "La usurpación de identidad es el día a día de nuestro trabajo", afirma el inspector, que relata un caso en el que se llegaron a abrir 300 cuentas bancarias a nombre de una sola persona sin que la entidad bancaria se percatara.

Del amor a las criptomonedas: engaños de gran calibre

Las estafas alcanzan niveles de sofisticación e impacto sorprendentes. La 'estafa del amor' afecta a personas que buscan afecto en la red. Verdejo menciona el caso de un hombre en Murcia que fue estafado con 220.000 euros por una persona que se hacía pasar por una militar estadounidense en Mali, quien se ganó su confianza durante meses antes de solicitarle dinero.

Otra modalidad en auge es la falsa inversión en criptomonedas. Los estafadores contactan con las víctimas, piden una pequeña inversión inicial de unos 250 euros y, después, mediante un complejo entramado de supuestos asesores, les convencen para invertir sumas ingentes. "Hay gente que ha invertido 200.000 euros hasta 1.000.000 de euros", desvela Verdejo.

Juan Francisco Verdejo Jefe del grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de la Policía de Murcia

A estas víctimas se les muestran sus supuestas ganancias en plataformas falsas, lo que las anima a seguir invirtiendo. "Hay gente que ha pedido préstamos para poder llevar a cabo las inversiones en criptomonedas, pensando que en todo momento van a incrementar su patrimonio rápidamente", añade el inspector.

WhatsApp: otro campo de batalla para los ciberdelincuentes

WhatsApp se ha convertido en un canal predilecto para los criminales. Una de las estafas más extendidas es la del 'hijo en apuros', donde un delincuente se hace pasar por un familiar en problemas para pedir una transferencia de dinero urgente. El uso de voces clonadas con IA hace aún más creíbles estos engaños, ya que pueden obtener muestras de voz fácilmente de las redes sociales.

Otra técnica novedosa y peligrosa es el 'ghost pairing' o emparejamiento fantasma. A través de un enlace malicioso recibido de un contacto conocido, se dirige a la víctima a una página fraudulenta que utiliza la función de vinculación de dispositivos de WhatsApp para dar al atacante acceso total a sus conversaciones y archivos sin que se dé cuenta.

Finalmente, el inspector insiste en la medida de prevención más importante: el 'sentido común'. Recalca que "el banco nunca te va a pedir tus credenciales de tu cuenta bancaria" por teléfono o por mensaje. Ante la variedad e imaginación de las estafas, concluye que se debe ser tan cauto en el mundo digital como en el físico.