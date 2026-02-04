El sector bancario te cuenta cómo avanza la interconexión de las soluciones de pago

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

Cada vez está más cerca poder hacer Bizum a más de 330 millones de habitantes de 13 países europeo porque avanza la interconexión de las soluciones de pago.

Al igual que viajamos por Europa con Internet siempre en el móvil. Bizum nos acompañará en los pagos entre nosotros y en comercios. Y esto es clave para Europa.

Porque las capacidades de los bancos y de los proveedores de servicios de pago se ponen al servicio la soberanía financiera y la autonomía estratégica de la Unión Europea. Para que la innovación nos beneficie a todos.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.