La ciencia de la cartografía es apasionante, no solo por los destinos que descubre, sino por la información que aporta sobre cómo nuestros antepasados surcaron los mares. Como se ha contado en el programa 'La Linterna' con Rubén Corral, un mapa náutico de 1447 del cartógrafo mallorquín Pere Rosell ha sido noticia tras ser adquirido por el Consell de Mallorca en una subasta en Londres por 600.000 libras esterlinas, unos 700.000 euros. Esta valiosa pieza ya forma parte del patrimonio histórico y cultural de Baleares.

Un tesoro de la cartografía medieval

Pere Rosell fue un destacado miembro de la escuela mallorquina de cartógrafos y firmó hasta diez mapas de navegación a lo largo de su carrera. El que se acaba de subastar es el más antiguo de todos, una carta portulana cuyo valor reside en su intrincado diseño de 16 redes loxodrómicas, las líneas que parten de los puntos de la brújula y que revolucionaron la navegación en la era de la exploración. La cartografía histórica sigue revelando secretos, como muestra otro mapa que podría cambiar lo que sabemos del descubrimiento de América.

El viaje del mapa: de Florencia a Mallorca

El mapa fue originalmente un encargo de la familia Martelli, una influyente estirpe de Florencia, y permaneció en su poder durante generaciones. Sin embargo, como suele ocurrir con estos tesoros, su rastro se diversificó y, en 1968, terminó en manos de un anticuario de Chicago. Tras décadas en el extranjero, la obra es desde este martes propiedad del gobierno balear, que ha conseguido repatriarla para su conservación y estudio.

Alamy Stock Photo Pere M Rosell Vila fue un artista conocido por sus aportaciones a las artes visuales, especialmente en el campo del retrato.

La disputa por el patrimonio

La adquisición no ha estado exenta de polémica, ya que ha levantado ampollas en el sector independentista catalán, que lo reclama como parte de su patrimonio. Esta disputa patrimonial recuerda a otros debates sobre la huella de España en lugares como Estados Unidos y a ciertas decisiones históricas sobre la pertenencia de territorios que todavía hoy generan debate.

Al margen de la controversia política, los expertos subrayan que esta carta náutica es, ante todo, una pieza clave para entender la tradición marítima mallorquina en la época medieval. El detallado dibujo de los puertos y ciudades de la costa mediterránea ofrece una ventana única a la navegación y el comercio de un tiempo en el que Mallorca era un epicentro cartográfico.