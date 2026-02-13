"Sé que el Barça remontó un 4-0 contra el PSG, esos milagros pasan una vez en la vida, no creo que pase porque el Atlético tiene que ser un equipo totalmente distinto"

La contundente derrota del FC Barcelona por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ha dejado al equipo azulgrana al borde de la eliminación. El duro resultado cosechado en el Metropolitano, narrado en directo en Tiempo de Juego, ha encendido el debate en El Partidazo de COPE, donde los tertulianos han analizado las escasas opciones de remontada para el conjunto de Hansi Flick.

Un milagro de una vez en la vida

Pese a que algunos colaboradores apuntan a la épica, el periodista Miguel Rico se ha mostrado tajante y ha descartado casi por completo una hazaña en el Camp Nou. Rico ha recordado la histórica remontada contra el PSG, pero ha trazado una línea clara con la situación actual.

Para el periodista, la clave no reside solo en el resultado, sino en la entidad del rival: "Ya sé que el Barça lo hizo una vez contra el PSG, pero yo, sinceramente, creo que esos milagros pasan una vez en la vida, y ya tengo el cupo hecho". Además, ha añadido que no cree que vuelva a suceder, "entre otras cosas, porque el Atlético tiene que ser un equipo totalmente distinto al que ha sido hoy" y no se permitirá "jugar con dejadez".

Esos milagros pasan una vez en la vida"

Alamy Stock Photo Sergi Roberto (abajo) del Barcelona marca el sexto gol de su equipo en el partido

Argumentos para creer en la remontada

Sin embargo, no todas las voces han sido tan pesimistas en el debate dirigido por Juanma Castaño. Otros analistas se aferran a que, pese al malísimo partido del equipo, el Barça ha generado hasta cinco ocasiones de gol clamorosas. Se recuerda un disparo al palo, dos oportunidades claras de Fermín y una de cabeza que se fue por poco.

Un punto clave en este optimismo es el gol anulado a Cubarsí por "una uña", una jugada que generó el enfado de Hansi Flick con el arbitraje. La sensación es que si el Atlético de Madrid fue capaz de marcar cuatro goles, el Barcelona, con la vuelta de jugadores como Pedri y Raphinha, también podría lograrlo en casa.

¿Fallo del sistema o de los jugadores?

El análisis de la derrota ha señalado directamente al bajo rendimiento individual de varios futbolistas por encima de un fallo en la filosofía de juego. "Creo que si Balde hace el partido que ha hecho, da igual la filosofía", ha comentado Dani Palomar, quien ha señalado que el equipo encaja goles este año porque, "individualmente, los futbolistas están a un nivel muy por debajo de lo esperado".

EFE Hansi Flick, entrenador del Barcelona, de brazos cruzados en la banda del Metropolitano.

Miguel Rico ha coincidido, apuntando que el partido se ha perdido en el centro del campo, incapaz de controlar la intensidad del Atlético y de hacer posesiones largas. Otros colaboradores han criticado también el ataque azulgrana, describiendo a los jugadores como "fríos y desapasionados", con un Lamine Yamal "perdido" y un Ferran Torres que "prácticamente, no ha aparecido".

Por su parte, Manolo Lama ha vuelto a poner sobre la mesa su conocido debate con Dani sobre el sistema defensivo, insistiendo en su idea. "Como defiende el Barça con esa filosofía que a ti te encanta, en Europa no se va a comer un colín", ha sentenciado Lama, en una noche donde la intensidad del Cholo Simeone fue protagonista, tal y como recogió la ironía del propio Lama durante el descanso.