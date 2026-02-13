Mayte, humorista influencer: "Llevaba 12 años en Inditex, tengo un hijo y una casa: me daba mucho miedo tomar la decisión de dejar mi trabajo"

De trabajar en una tienda de ropa a convertirse en una estrella de las redes sociales. Esta es la historia de María Teresa Hidalgo Rodríguez, más conocida como @may_te en el mundo digital, quien ha contado su experiencia en el programa 'Herrera en COPE'. Acumula ya un millón de seguidores en Instagram y medio en TikTok gracias a un humor costumbrista basado en la exageración que, como ella misma reconoce, le viene "de familia".

Un vídeo viral, el punto de inflexión

El humor en tiempos de las redes sociales, por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE

Todo comenzó cuando una amiga le enseñó TikTok y empezó a grabar vídeos. Su primer gran éxito fue una parodia sobre la atención en un centro de salud que se hizo viral. "Yo siempre he sido un poco payasa, como yo digo, muy tontorrona y muy absurda, pero no sabía que podía llegar a este nivel", ha confesado a Alberto Herrera en la sección 'A Ciegas'.

El verdadero cambio llegó cuando se dio cuenta de que por un solo evento como creadora de contenido había cobrado lo mismo que en un mes de trabajo en la tienda. Tras 12 años en Inditex, en Stradivarius, tomó la difícil decisión de dejarlo. "Me costó mucho tomar la decisión de dejar mi trabajo, tenemos más miedos", ha explicado, aludiendo a su generación y a la estabilidad de "algo fijo".

La situación se volvió insostenible al intentar compaginar ambos mundos. "Era una locura, ya no llegaba a todo", ha admitido. El detonante final fue un día en que le pagaban por una publicación lo equivalente a su sueldo mensual, pero no pudo realizarla por su trabajo en la tienda. "Fue como, no, no, esto no puede ser, yo ya me tengo que dedicar a esto", sentenció.

La sanidad y la nostalgia, sus temas estrella

Entre sus temas recurrentes, Hidalgo siente una especial predilección por el mundo de la sanidad. "Me encanta hacer cualquier cosa de la sanidad. Las matronas, las enfermeras, los médicos... me encanta", ha afirmado. Otro de sus grandes ejes temáticos es la nostalgia por los años 80 y 90, aunque nació en 1985 y recurre a la "memoria fotográfica" y a sus hermanos mayores.

Para la humorista, uno de los problemas actuales es que "estamos demasiado informados de todo" y "todo tiene una etiqueta". Es precisamente esa sencillez del pasado lo que más echa de menos. "A mí me encantaría que mi hijo supiera lo que es vivir sin móvil, sin Internet, porque disfrutarían de otra manera. Eso quizá es lo que más nostalgia me da", ha reflexionado.

Crítica a la "falsa perfección" de las influencers

Maite también dedica parte de su contenido a parodiar el mundo de las influencers, llevándolo "al absurdo total y a la exageración máxima". Como creadora de contenido, considera que hay que "consumir mucho para saber de qué va la historia". Gracias a su faceta observadora, ha detectado una falta de autenticidad que critica en sus vídeos.

"Creo que falta más verdad en estos perfiles", ha asegurado. En su opinión, la gente se está empezando a cansar de la perfección impostada. "La gente se está cansando de este tipo de cosas, de los filtros, del que no muestren, pues eso, que todo el mundo tenemos táper sin tapa en casa, y se escuchan gritos y ropa sin recoger", ha comentado con ironía.