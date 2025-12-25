El programa Poniendo las Calles de COPE, con Beatriz Calderón, ha vuelto a sumergirse en los grandes enigmas de la historia de la mano del experto en misterio, José Talavera. En esta ocasión, el divulgador ha arrojado luz sobre algunas de las curiosidades y misterios de la Biblia que a menudo pasan desapercibidos, ofreciendo una visión más profunda del contexto en el que se desarrollaron estos relatos milenarios.

Las lenguas de un predicador

Una de las primeras cuestiones abordadas fue el idioma que realmente hablaba Jesús. Talavera explicó que, con toda probabilidad, su lengua materna era el arameo, una variante semítica común en la Galilea de su tiempo. Además, como parte de su formación, conocía el hebreo litúrgico para poder leer e interpretar las Escrituras, e incluso es probable que supiera algo de griego, la lengua común del Imperio romano. Comprender esta diversidad lingüística es clave para entender mejor el mensaje original de Jesús.

Jesús probablemente hablaba arameo como lengua materna, conocía el hebreo litúrgico y seguramente algo de griego, refleja un contexto cultural muy rico" José Talavera Experto en misterio

Como prueba de ello, los evangelios conservan algunas de sus expresiones originales en arameo, como “Talita kumi” o la célebre frase pronunciada en la cruz “Eloí, Eloí, lemá sabactaní”. Según el experto, esta mezcla de lenguas "refleja un contexto cultural muy rico y ayuda a comprender mejor el mensaje de Jesús".

Enigmas de su biografía

Otro punto tratado fue el censo que llevó a María y José a Belén. Según el Evangelio de San Lucas, fue ordenado por César Augusto, aunque algunos historiadores dudan de su veracidad. Talavera aclara que las fuentes de inspiración evangélica a menudo tienen una intención teológica: subrayar que Jesús nace en Belén, la ciudad de David, cumpliendo así la profecía mesiánica de Miqueas.

El Mesías nace en la humildad, pero cumpliendo promesas antiguas" José Talavera Experto en misterio

El nombre de Jesús también encierra un significado profético: “El Señor salva”. Sobre el periodo de los 12 a los 30 años, conocido como los “años ocultos de Jesús”, la Biblia guarda silencio. Talavera descarta hipótesis fantasiosas y apunta a que lo más probable es que llevara una vida sencilla en Nazaret, trabajando como artesano junto a su padre.

Este silencio, según el experto, tiene un gran valor teológico, pues "refleja la humildad de Dios, que durante décadas vivió una existencia ordinaria invisible como uno más de tantos".

Figuras y símbolos del relato bíblico

Talavera también desmintió una confusión muy extendida sobre María Magdalena. “La Biblia nunca dice que fuera prostituta”, afirmó. Se trataba de una mujer de Magdala, liberada por Jesús y testigo clave de la crucifixión y resurrección. La asociación errónea, explicó, fue obra del papa Gregorio Magno en el siglo VI, y hoy el Vaticano la reconoce como “apóstol de los apóstoles”.

El destino de los apóstoles, salvo figuras como Pedro o Juan, es otro misterio. La tradición cristiana conservó relatos sobre ellos, como que Tomás llegó a la India o Santiago el Mayor a Hispania, y que la mayoría murieron como mártires.

Finalmente, se descifraron símbolos del Apocalipsis. El famoso número 666 no tendría una carga esotérica, sino política, pues usando la gematría hebrea correspondería a Nerón César. Sobre los 144.000 salvados, Talavera indicó que es un número simbólico de la totalidad del pueblo fiel, y no una cifra literal y excluyente.