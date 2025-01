Este idioma está a punto de extinguirse y tiene la clave para interpretar correctamente el Evangelio: es la lengua de Jesús

Actualmente en el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas y cerca del 40% de estas se encuentran en peligro de extinción, de manera que se convertirían en lenguas muertas, que son aquellas que no cuentan con hablantes nativos. Una de estas lenguas es el arameo, la lengua que habló Jesús de Nazaret, y que tiene más de 3.000 años de antigüedad, aunque actualmente solo se habla de forma nativa en un pequeño pueblo de Siria.

No obstante, más allá de los hablantes nativos con los que cuenta el arameo, hay personas que estudian esta lengua por distintos motivos, aunque los principales son la relación que guarda el arameo con la antropología y también porque es la forma de entender el Evangelio original que fue redactado en esta lengua. En la última década, las matrículas en lenguas clásicas (griego, latín, arameo...) han subido un 26%, mientras que en idiomas más recientes, han descendido.

Cada vez son más las personas que estudian el arameo y un ejemplo de ello es Francisco Moya, antropólogo interesado en el estudio, la traducción y la interpretación del arameo. Francisco define el arameo como “el idioma inventado por Dios” porque, como apunta, hay muchos textos escritos en arameo y relacionados con el cristianismo, entre ellos, el Evangelio, aunque se cree que ya en tiempos de Abraham se hablaba esta lengua.

Texto escrito en arameo, el idioma en el que se redactó el Nuevo Testamento

La lengua aramea es tan profunda en su contenido que de sus traducciones a otros idiomas se han obtenido distintas interpretaciones de un mismo texto. Por eso, aprender esta lengua es muy importante para comprender el mensaje de Jesús de manera más exacta.

Francisco explica que existen diferencias clave para la interpretación en una misma frase escrita en arameo, por ejemplo, hace referencia al evangelio según San Juan 7: 19: «Moisés os dio la ley y vosotros no la habéis cumplido». “En arameo se habla de natarear, que no tiene nada que ver con cumplir. La diferencia es que el cumplimiento viene dado por la obligación y la relación con Dios no es obligada”, cuenta el antropólogo y añade que “natarear significa guardar y comprender que algo no hay que hacerlo porque lo ha dicho Dios y, como lo ha dicho Dios, es bueno”.

El arameo y las lenguas en peligro de extinción

Casi 3.000 lenguas distintas en todo el mundo corren peligro de desaparecer. La gran mayoría son lenguas antiguas y de carácter oral, que con el paso del tiempo dejan de tener hablantes y se pierde su transmisión generacional. El arameo todavía no es una lengua extinta, aunque lo hablan muy pocas personas, pero su relación con las Sagradas Escrituras y el ser el idioma hablado por Jesús, hacen que su estudio esté vigente y no se llegue a perder definitivamente su uso.