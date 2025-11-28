2.500 presos protagonizaron la mayor fuga de presos de la historia de España: ocurrió en la fortaleza militar más famosa de Navarra

La historia de España alberga episodios tan fascinantes como desconocidos, como el que ha desvelado el experto en misterio e historia, José Talavera, en el programa 'Poniendo las Calles' con Beatriz Calderón. Se trata de la mayor fuga de presos de la historia de España, un suceso que tuvo lugar en el Fuerte de Alfonso XII, también conocido como Fuerte de San Cristóbal, en Navarra. Un evento histórico que se suma a la lista de evasiones imposibles que han desafiado la seguridad a lo largo de los tiempos.

De fortaleza militar a prisión

Esta imponente fortaleza militar, la más famosa de Navarra, fue mandada a construir por el rey Alfonso XII a finales del siglo XIX con un propósito puramente defensivo. Sin embargo, el destino del fortín cambió drásticamente con el estallido de la Guerra Civil Española, momento en el que fue reconvertido en una cárcel de presos políticos.

La noche de la gran evasión

Fue en la noche del 22 de mayo de 1938 cuando 2.487 detenidos decidieron tomar su destino en sus propias manos y protagonizaron una huida masiva. Este evento, tal y como relata Talavera, se convirtió en la mayor fuga de la historia de nuestro país.

A pesar de la magnitud de la evasión, el éxito fue para una minoría. Según los datos históricos expuestos por el experto, de los casi 2.500 fugados, solo tres personas lograron llegar a Francia y alcanzar la libertad. El resto corrió una suerte mucho más oscura: 207 fueron asesinados en la persecución y la gran mayoría fue capturada y devuelta al centro penitenciario.

Los últimos años del penal

Tras estos trágicos sucesos, la historia del Fuerte de San Cristóbal continuó evolucionando. En 1941, sus instalaciones pasaron a ser utilizadas como un sanatorio para presos tuberculosos, un giro en su función penitenciaria. Finalmente, el 6 de julio de 1945, el penal cerró sus puertas de forma definitiva, y el edificio fue reutilizado como almacén para municiones, poniendo fin a su sombría etapa como cárcel.