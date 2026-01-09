"Se asocia un fantasma al Palacio Real de Madrid, una dama vestida de negro, muy pálida y muy silenciosa, se dejaba ver de vez en cuando en los pasillos menos transitados"

Más allá de los habituales chismorreos, la historia de la realeza española está repleta de misterios y fenómenos extraños que han alimentado leyendas durante siglos. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, la periodista Beatriz Calderón ha conocido junto al experto en misterio José Talavera algunos de los secretos paranormales que rodean a los monarcas de España, desde apariciones espectrales en palacio hasta objetos con supuestos poderes sobrenaturales.

Uno de los relatos más conocidos tiene como escenario el mismísimo Palacio Real de Madrid y como protagonista al fantasma de Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. Su muerte en 1758 sumió al rey en un estado de abatimiento extremo, recluyéndose hasta su propio fallecimiento un año después. Este vínculo emocional tan intenso ha alimentado desde muy pronto las historias sobre su espíritu rondando los lugares que ambos habían compartido.

Aunque no existe documentación oficial, ya en el siglo XVIII circulaban testimonios orales entre el personal de servicio y los guardias sobre lamentos, suspiros y ruidos inexplicables durante las noches, muy similares a otros fenómenos paranormales auditivos. Los relatos recogidos en el siglo XIX afirmaban que "una dama vestida de negro, muy pálida y muy silenciosa, se dejaba ver de vez en cuando en los pasillos menos transitados del palacio". El espectro se asocia a la reina no tanto por descripciones precisas, sino por la devoción del rey, que convirtió su muerte en un episodio público muy cargado emocionalmente.

Se aseguraba que "el espectro parecía flotar, moviéndose sin ruido" a través de las galerías nocturnas. De hecho, la tradición oral sostiene que "algún sirviente o guardia habría renunciado a su puesto tras encontrarse con esta figura", una historia que recuerda a la de otros fantasmas españoles con gran arraigo popular.

El espejo maldito de Felipe II

Otro monarca envuelto en el misterio es Felipe II, cuya relación con objetos extraños está bien documentada. Según relatos del siglo XVII, el rey poseyó un espejo traído de los Países Bajos, conocido como el 'espejo maldito de San Lorenzo', que tenía la macabra cualidad de reflejar "el rostro de quien iba a morir pronto". Este tipo de objetos, llamados 'espejos proféticos', formaban parte del imaginario europeo desde la Edad Media.

Tras la muerte del rey en 1598, el espejo desapareció, probablemente retirado para evitar supersticiones o destruido por la Inquisición. El halo misterioso de Felipe II se extiende también al Monasterio del Escorial, pues una leyenda sostenía que lo construyó sobre un antiguo lugar pagano para "sellar una puerta al infierno", utilizando la geometría sagrada del edificio como protección.

Reliquias y objetos de poder

La controvertida María Luisa de Palma, esposa de Carlos IV, también ha sido asociada a lo paranormal. Se le atribuyó la posesión de un 'anillo de ónice negro' con capacidades proféticas, aunque no hay constancia archivística del mismo. La leyenda, popularizada en el siglo XIX, cuenta que el objeto trajo desgracias y muertes misteriosas a quienes lo portaron tras el fallecimiento de la reina.

Un halo más trágico envuelve a María de las Mercedes de Orleans, primera esposa de Alfonso XII, fallecida a los 18 años. Su temprana muerte generó un duelo nacional y su figura fue intensamente romantizada. La leyenda se centró en una cuna de su infancia que, según la prensa de la época, "crujía cada aniversario de la muerte de la joven reina", e incluso se hablaba de "suspiros leves o gemidos", en lo que se conoció como la 'cuna de los suspiros'.

La isla fantasma del Golfo de México

Los misterios inexplicables no se limitan a los palacios. Uno de los más recientes es la desaparición de la Isla Bermeja, una isla fantasma que figuró en mapas españoles e ingleses desde el siglo XVI. Su existencia, o la falta de ella, cobró una enorme importancia en los años 90 por sus implicaciones en la delimitación de la 'zona económica exclusiva' para la explotación de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.

A pesar de aparecer en mapas hasta 1946, a partir de entonces "nadie lograba encontrarla físicamente". Expediciones de la Secretaría de Marina Mexicana en 1997 y 2009, usando tecnología moderna, no hallaron rastro alguno. Esto desató teorías conspirativas, como que Estados Unidos la habría dinamitado, mientras que otras voces apuntan a un simple error cartográfico replicado durante siglos, un fenómeno no tan distinto al de otras islas que aparecen y desaparecen en los mapas.

El informe final del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México concluyó que no hay evidencia de que la isla haya existido en las coordenadas marcadas. Sin embargo, explicaciones como la posible erosión de un banco de arena temporal no se han demostrado. Así, la Isla Bermeja sigue siendo a día de hoy uno de los mayores misterios modernos del continente americano.