Los 6 blogs de perros que deberías seguir

El mundo de los blogs es apasionante, los hay de todos los gustos y colores y, como no podía ser menos, también los hay dedicados a nuestros amigos los perros. En ellos podemos encontrar historias y consejos para su cuidado y salud. Si eres un dog lover disfrutarás con ellos.

Nos ofrece los mejores consejos para perros y gatos. Noticias de actualidad perruna y gatuna, información sobre adopciones y recomendaciones de productos para mascotas.

En él aprenderás cómo educar a tu perro, hacer planes con tu perro, cómo alimentar a tu perro, los imprescindibles para tu perro... ¡y muchas cosas más! ...Uma nació el 25 de noviembre de 2014 y cuentas con un número considerable de seguidores en su cuenta de Instagram.

Si tienes que irte de viaje y quieres dejar en un sitio seguro a tu mascota, Gudog es una plataforma que pone en contacto a cuidadores de perros con experiencia y propietarios de perros. En su blog también hay consejos de alimentación, salud y educación canina que puedes poner en práctica.

En él entremezclan simpáticos vídeos de perros, los mejores locales para comer en compañía del can, conmovedoras historias de amor entre perros y humanos. Fotografías, arte peludo y noticias de actualidad del mundo canino. Definitivamente si te gustan los perros, en este blog disfrutarás de la variedad de contenido que ofrece además de las facilidades que ponen a nuestro alcance para poder ir con nuestra mascotas a locales sin ninguna restricción por la entrada de tu mascota.

En él, podrás encontrar videoblogs, recetas, DIY ( do it yourself), consejos de salud, comportamiento y recomendaciones de lugares a los que ir con perro. Además, puedes conocer todas las aventuras que viven juntas en sus viajes Blondi y Sandra, una con aspecto de perro y otra de humana pero que en realidad, las unen valores y gustos muy similares

Las vacaciones se aproximan y si deseas alojarte acompañado por tu perro este es tu sitio. Ofrece un amplio listado de hoteles, campings y apartamentos donde poder disfrutar con tu mejor amigo.

Terminamos con la curiosa historia de Stella, una perra que ha aprendido más de 29 palabras y es capaz de combinar hasta cinco a la vez para formar una frase. Para ello su dueña (Stella) le ha creado una especie de teclado en el que cada botón se corresponde con una palabra. Se ha hecho muy popular pues graba sus intervenciones y las cuelga en su canal de YouTube. Además, en su cuenta de Instagram tiene más de 716.000 seguidores.

¿Cúal es tu blog de perros favorito? regístrate en la web de COPE y dínoslo a través de los comentarios o bien la dirección de tu propio blog.