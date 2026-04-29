Ruth Núñez 20 años después de 'Yo soy Bea' y 'Compañeros': su vida actual y su último proyecto televisivo

Muchos aún tienen en la memoria a Beatriz Pérez Pinzón de 'Yo soy Bea' y a Tanja de 'Compañeros'. Ruth Núñez se consolidó como una figura muy popular de la televisión en España, participando en numerosas series que marcaron a toda una generación. Su presencia era habitual en la pequeña pantalla, formando parte de esas ficciones que hoy se recuerdan con nostalgia, cuando el público la seguía cada tarde desde casa.

A lo largo de los años, la actriz ha seguido trabajando sin parar y ha aparecido en producciones como Periodistas, Hospital Central, Policías, en el corazón de la calle, El pantano, El comisario, Frágiles, Olmos y Robles y Amar es para siempre, además de una breve intervención en La que se avecina.

La actrices Ruth Núñez, Rebeca Valls y Marta Belenguer, durante la presentación de la nueva temporada de obra de teatro de Eve Ensler, en el Teatro Maravillas

Sin embargo, tras su paso por una serie de Antena 3, su presencia mediática pareció diluirse.

La intérprete, en 'Mando Millenial' con Paco Delgado y Lucía Fernández, ha relatado que en alguna ocasión la han confundido con otra persona, llegando incluso a pedirle una foto creyendo que era cantante. Asimismo, ha hablado con franqueza sobre los ingresos en su profesión, señalando que, aunque en determinadas etapas se puede ganar bastante dinero, la inestabilidad laboral obliga a administrar bien esos ingresos para los periodos sin trabajo.

En cuanto a su papel más icónico, recuerda a Bea como una etapa muy positiva de su carrera, ya que fue un personaje al que defendió con convicción. No obstante, descarta la idea de retomar la historia: considera que no tiene sentido volver sobre algo ya hecho cuando hay nuevas historias por explorar, y se pregunta qué se podría contar ahora del personaje.

La actriz Ruth Núñez posa a su llegada a la gala de entrega de los Premios Fotogramas de Plata

Esa misma opinión la aplica a 'Compañeros', sugiriendo que sería más interesante crear nuevas series ambientadas en entornos escolares que reflejen los problemas actuales de los adolescentes, en lugar de retomar tramas del pasado.

ASÍ AFRONTA RUTH NÚÑEZ SU ETAPA ACTUAL

Ruth Núñez no ha dejado de lado su faceta teatral, participando en el cabaret “Free Rein Mama” en la Sala Charivari de Madrid.

En una entrevista reciente con 'La Vanguardia', la intérprete aseguraba encontrarse en una etapa de crecimiento y "con ganas de hacer cosas, tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy en un momento de proyectos nuevos, de conectar con el público". Además, decía sentirse ilusionada con su regreso televisivo con 'Barrio Esperanza'. Manteniendo la misma ilusión de siempre y con un recorrido que se aleja mucho del vértigo vivido en sus años más mediáticos, en los que el foco se posaba sobre su vida privada con proyectos como 'Yo soy Bea', en los que millones de personas se congregaban ante la pequeña pantalla.