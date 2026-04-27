Andrés y su vida actual 20 años después de 'Boliche' en 'Los Serrano': técnico de imagen, profesor y con un importante cambio físico

Si miramos atrás en la historia de nuestra televisión, hay series que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Una de ellas es Los Serrano, que narra la vida de Diego y Lucía, un matrimonio que une a sus respectivas familias en un mismo hogar. En ese entorno surgen todo tipo de historias, desde romances hasta amistades muy estrechas entre personajes como Marcos, Guille, Eva, Teté y Curro. A lo largo de la serie, fuimos testigos de cómo estos protagonistas crecían y pasaban de la infancia a la adolescencia.

Pero la historia no se limitaba únicamente al ámbito familiar. También tuvieron un gran impacto los amigos del instituto, interpretados por Adrián Rodríguez, Andrés de la Cruz, Sara Brasal y Juan Luppi, quienes lograron conquistar a millones de espectadores. Llegaron siendo apenas unos niños de 12 años y, con el tiempo, muchos desaparecieron del foco mediático, especialmente los más jóvenes. Ahora, gracias a Mando Millennial, se ha recuperado la figura de Andrés de la Cruz, conocido por dar vida al inolvidable Boliche y formar parte del grupo Santa Justa Klan.

VINCULADO AL ÁMBITO AUDIOVISUAL

Aunque ya no está en primera línea mediática, De la Cruz continúa vinculado “al ámbito audiovisual”. Según ha contado en 'Mando Millenial' con Lucía Fernández y Paco Delgado, siempre le ha atraído más el trabajo detrás de las cámaras y además de dedicarse al cine como editor de VFX, ha sido responsable de postproducción en la ECAM de la Comunidad de Madrid y profesor del Máster de Dirección de Fotografía del Centro Universitario de Artes TAI.

Aun así, durante un tiempo siguió actuando, aunque con menos frecuencia, participando en películas como La Comunidad, El cielo abierto o El viaje de Carol. Tal y como explica, cuando terminó la serie ya estaba formándose en ese otro campo y percibía que no siempre se le tomaba del todo en serio, lo que hacía el camino más complicado.

Además, nunca consideró la interpretación como una carrera para toda la vida. Reconoce que fue una oportunidad muy especial, pero tenía claro que quería construir su propia profesión y labrarse un futuro por sus propios medios, motivo por el que decidió apartarse de los focos.

su recuerdo de 'los serrano'

El mítico actor que daba vida a Boliche guarda un recuerdo muy especial de la emblemática serie de Telecinco: la evoca con cariño y cierta nostalgia, pensando en sus compañeros y en los buenos momentos que compartieron, que define como una etapa muy enriquecedora.

Europa Press Presentación de 'Los Serrano'Europa Press Reportajes / Europa Press21/4/2003

También rememora cómo eran los rodajes en aquel entonces: visto con perspectiva, no parece tan llamativo, pero en su momento la diferencia de edad se notaba, ya que algunos tenían 12 años y él 16. Por ser algo mayor, reconoce que iba más a su aire, aunque destaca lo agradables que eran todos, tanto antes como ahora. Aunque eran muy jóvenes, él asumía en cierto modo un rol de hermano mayor.

Por otro lado, el actor también explica por qué Sara Brasal, que interpretaba a Yoli, fue la única que no formó parte de Santa Justa Klan. Además, no ha dudado en dar su opinión sobre el controvertido desenlace de Los Serrano, en el que todo resultaba ser un sueño de Diego: reconoce que fue un final que no convenció a mucha gente y admite que, personalmente, tampoco le pareció un cierre acertado para la serie.